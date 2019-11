Heather Parisi, la figlia Jacqueline: “Sono stata cresciuta da un padre straordinario!

L’ospitata a Live non è la D’Urso di Heather Parisi ha provocato la reazione di Jacqueline la seconda figlia dell’ex ballerina avuta dall’ortopedico Giovanni di Giacomo che sul suo profilo Instagram ha scritto di chiedere alla madre dove fossero le sue prime figlie, una provocazione che ha accesso i riflettori su un rapporto anomalo tra le due donne.

Jacqueline è stata accusata di provocare solo rumors e volere visibilità visto che sta studiando recitazione in USA, ma la ragazza ha risposto prontamente a chi le ha fatto delle supposizioni infondate: “Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa. Ho fatto una semplice domanda sul mio profilo Instagram, una semplice domanda molto onesta. Come tu ovviamente non sai ho vissuto 3 anni ad Hong Kong con mia madre e nel 2013 sono tornata in Italia. I motivi non ti riguardano e scrivendo ciò che stai scrivendo dimostri di essere una totale idiota, non al corrente dei fatti. Sto studiando recitazione in America appunto perché qui posso respirare e non essere perseguitata dalla fama di mia madre.

Heather Parisi, la figlia Jacqueline difende il padre

Jacqueline non si giustifica riconosce d’aver vissuto con la madre fino al 2003 poi ha scelto di andare prima in Italia e poi in America per non vivere perseguitata dalla fama della madre, e afferma che il rapporto con la madre si è inclinato per ragioni che evidentemente non sono pubbliche. La figlia di Heather Parisi poi ci tiene a mettere in risalto le qualità del padre, è una persona straordinaria:” Sono una ragazza di 19 anni cresciuta da un padre straordinario nonché uomo e medico da stimare che mi ha insegnato e insegna tutti i giorni il valore della vita. Mio papà è un eroe per me, la persona più importante della mia vita. Totale disprezzo dei più elementari principi? Lui è un grande uomo che col tempo ha cresciuto una grande donna, con valori e principi.