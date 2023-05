Highlight giugno 2023 Cartoon Network

CRAIG – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 5 giugno dal lunedì al venerdì alle 19.15.

Arrivano in esclusiva Prima TV su Cartoon Network (canale 607 di Sky) i nuovi attesi episodi di CRAIG che chiuderanno la 4a stagione della serie.

L’appuntamento è dal 5 giugno dal lunedì al venerdì alle 19.15.

In questi inedite puntate Craig, JP e Kelsey, saranno alle prese con nuove, coinvolgenti avventure. Lo show – creato dagli autori di STEVEN UNIVERSE, Matt Burnett e Ben Levin – segue le incredibili giornate che i tre protagonisti vivono nel loro quartiere vicino al ruscello Creek, in cui è racchiuso un mondo colorato che lascia ampio spazio all’immaginazione.

Craig, JP e Kelsey, grazie al gioco e alla loro creatività, riescono infatti a trasformare i tranquilli pomeriggi dopo scuola in emozionanti spedizioni intorno al torrente, luogo di condivisione dove la fantasia non ha limiti.

Craig è la mente del gruppo, è lui infatti a dare il via alle numerose peripezie e missioni che vivrà insieme ai suoi inseparabili amici. Ha una grandissima immaginazione e sa ingegnarsi per risolvere i problemi che si presentano di volta in volta. JP è ingenuo, goffo, istintivo. Se Craig è la mente, lui rappresenta senza dubbio il cuore del gruppo. Kelsey, invece, ha un animo da combattente per questo porta sempre con sé una spada da vera guerriera ma anche il suo inseparabile pappagallino Mortimer. Ama narrare storie avventurose e lo fa con un vero piglio epico.

A “vivere” il torrente Creek, oltre ai tre eroici protagonisti, ci sono diverse “tribù” di bambini di età, manie e passioni differenti come i boy-scout, le ragazze amanti dei cavalli, i ragazzini sempre in bicicletta, la banda che presiede “Il giardino dei ninja” o la bambina che gestisce “l’albero del baratto”, dove è possibile portarsi via qualsiasi cosa a patto di lasciare un oggetto dello stesso valore.

SIAMO SOLO BABY ORSI – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 5 giugno dal lunedì al venerdì alle 19.40.

Approdano in Prima TV assoluta su Cartoon Network (canale 607 di Sky) i nuovi episodi di SIAMO SOLO BABY ORSI – spin off dell’amatissima e pluripremiata serie SIAMO SOLO ORSI – con protagonisti i tre fratelli Panda, Orso Bianco e Grizzly.

L’appuntamento è dal 5 giugno dal lunedì al venerdì alle 19.40.

La serie vede al centro i dolci e spassosissimi fratelli da cuccioli, coinvolti in un emozionante viaggio attraverso una moltitudine di mondi. Grazie all’aiuto di una scatola magica e al teletrasporto, i baby orsi vanno alla ricerca di un luogo dove potersi stabilire. In ogni episodio conosceranno un posto nuovo, colorato, divertente e fantasioso, dove incontreranno nuovi amici.

Scegliere se fermarsi o proseguire il viaggio alla ricerca di un posto da chiamare ‘casa’ non sarà semplice, ma nell’affrontarlo impareranno che dopotutto casa può essere ovunque loro si trovino insieme!

Grizzly – fratello maggiore e leader indiscusso del trio – è energico, amichevole e sempre fiducioso, ma anche molto testardo fin da piccolo, oltre ad essere un avventuriero nato come dimostrerà ai suoi fan attraverso le avventure di questa nuova serie. Il secondo fratello è Panda: irresistibilmente carino, leggermente tendente al drammatico e…ossessionato dal telefono! Il suo punto debole: la sindrome del fratello di mezzo, compensata tuttavia dal suo spirito artistico e dal suo essere sempre molto alla moda.

Orso Bianco, terzo e ultimo dei fratelli, è talentuoso e riflessivo, qualche volta viene frainteso ma la sua lealtà e fedeltà sono fondamentali per l’equilibrio dei baby orsi. Ama le arti marziali nelle quali eccelle…come in tante altre cose considerando la sua innegabile genialità!

La scatola magica, infine, in SIAMO SOLO BABY ORSI, veste i panni di un vero e proprio personaggio: affidabile, misteriosa e materna: trasportando i piccoli orsi in giro per il mondo, alla ricerca di una casa dove possano vivere felici, la scatola diventa ciò che tiene i tre fratellini al sicuro.

SIAMO SOLO ORSI, la serie da cui prende origine lo spin-off, è stata ideata da Daniel Chong, vincitore di due Annie Awards. Lo show è stato presentato per la prima volta nel 2015 e sin dal suo debutto ha ottenuto numerosi premi, tra cui un BAFTA Children’s Award, un Jury Award per la miglior serie televisiva all’Annecy Intentional Animated Film Festival e diversi Annie Awards.

NINJAGO: DRAGON RISING – NUOVA SERIE IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 26 giugno dal lunedì al venerdì alle 20.55.

L’azione e l’avventura irrompe su Cartoon Network (canale 607 di Sky) con la nuova serie in esclusiva Prima TV NINJAGO: DRAGON RISING.

L’appuntamento è dal 26 giugno dal lunedì al venerdì alle 20.55.

Molti regni leggendari si sono improvvisamente combinati in uno, ma la loro unione è instabile. Un Maestro Ninja deve addestrare una nuova generazione di eroi per aiutare a trovare i Draghi che possono salvare il pianeta prima che le forze del male usino la stessa energia del drago per distruggere questo nuovo mondo.

