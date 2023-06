Highlight luglio & Agosto 2023 Cartoon Network

TEEN TITANS GO! – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV ASSOLUTA

Dal 3 luglio, dal lunedì al venerdì, alle 19.15.

Approdano su Cartoon Network (canale 607 di Sky) i nuovi episodi in Prima TV assoluta di TEEN TITANS GO!

L’appuntamento è dal 3 luglio, dal lunedì al venerdì, alle 19.15.

Tante nuove straordinarie missioni per il gruppo di supereroi più simpatico e amato dai bambini (e non solo!) composto come sempre da: Robin, leader del gruppo che ama dirigere il team e, nonostante non abbia dei veri e propri super poteri, conosce le arti marziali e non si tira indietro difronte a nulla; Stella Rubia, una ragazza aliena dagli occhi verdi capaci di lanciare raffiche di energia quando si arrabbia; Cyborg, metà uomo e metà robot divenuto supereroe in seguito ad un intervento chirurgico non riuscito; Beast Boy – Bibi – migliore amico di Cyborg, diventato supereroe a causa di una malattia pericolosissima contratta nella giungla che gli ha dato la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale; Corvina, un mezzo-demone che indossa sempre un mantello, figlia del potentissimo Trigon; ed infine Kid Flash, caratterizzato dalla sua velocità supersonica.

DORAEMON

Dal 3 luglio, dal lunedì al venerdì, alle 20.30.

Torna su Cartoon Network (canale 607 di Sky) uno dei personaggi più amati da grandi e piccoli: Doraemon.

L’appuntamento con la serie DORAEMON è a partire dal 3 luglio, dal lunedì al venerdì, alle 20.30.

Nato alla fine degli anni ’60 come protagonista di un manga del duo artistico giapponese Fujiko Fujio, DORAEMON è poi diventato un anime di enorme successo prodotto dalla Shin-ei Animation a partire dal 1979.

Doraemon è simpatico e responsabile, può viaggiare nel tempo, ha paura dei topi, un debole per i dolci, ed è provvisto di gattopone, una tasca quadridimensionale da cui estrae innumerevoli gadget tecnologici, i ciuski, che dispensa a Nobita ogni volta che ci sono problemi da risolvere. Le intenzioni del gatto-robot sono onorevoli: aiutare il bambino ad aggiustare i guai combinati nel presente per migliorare il futuro che lo aspetta… ma il maldestro Nobita finisce quasi sempre per ficcarsi in guai ancora più grossi!

Con le avventure dei suoi protagonisti, DORAEMON affronta in modo divertente e originale temi ambientalistici e trasmette valori positivi come l’integrità, la perseveranza, il coraggio e il rispetto. Doraemon è un gatto rispettoso, sa tutto e ha soluzioni per tutto, infonde sicurezza e un forte sentimento di protezione, insegnando a Nobita e a tutti i bambini che è più conveniente impegnarsi contando sulle proprie forze che su facili aiuti esterni.

JURASSIC WORLD – NUOVE AVVENTURE

Dal 10 luglio, dal lunedì al venerdì, alle 20.55.

Arrivano su Cartoon Network (canale 607 di Sky) i nuovi episodi di JURASSIC WORLD – NUOVE AVVENTURE.

L’appuntamento è a partire dal 10 luglio, dal lunedì al venerdì, alle 20.55.

L’avventurosa serie animata segue un gruppo di sei ragazzi scelti per un’esperienza irripetibile in un nuovo campo d’avventura sul lato opposto di Isla Nublar, chiamato il Campo Cretaceo. Quando i dinosauri devastano l’isola seminando il caos, i giovani campeggiatori rimangono bloccati: incapaci di raggiungere il mondo esterno, dovranno diventare amici e unire le forze se vogliono sopravvivere! Tra tunnel sotterranei e laboratori segreti dove nuovi dinosauri stanno per essere creati, il mistero e l’avventura sono all’ordine del giorno sull’isola.

Ambientato nella lussureggiante foresta pluviale,

il Campo Cretaceo, possiede strutture ad alta tecnologia che si fondono perfettamente con il mondo naturale. Qui la distanza tra campeggiatori e dinosauri è nulla: tutti possono infatti avvicinarsi alle gigantesche creature! La serie si svolge temporalmente nello stesso periodo del film Jurassic World: quando

il predatore geneticamente modificato, l’INDOMINUS REX, scappa e manda in tilt tutti i sistemi di Jurassic World, scatenando tutti i dinosauri del parco…

Lo show, ambientato nel parco avventure più celebre di sempre e ideato da Zack Stentz, vede tra i produttori esecutivi il maestro Steven Spielberg.

JADE ARMOR – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 28 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 20.30.

Approdano su Cartoon Network (canale 607 di Sky) i nuovi episodi in esclusiva Prima TV di JADE ARMOR. L’appuntamento è a partire dal 28 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 20.30.

La mistica Jade Armor è una supereroina leggendaria ed ora, inaspettatamente, è il turno di Lan Jun vestirne i panni!

Lan Jun vive in una grande metropoli asiatica, Ban Tang, insieme alla nonna e bisnonna che le hanno insegnato e trasmesso i segreti del Kung Fu.

Grazie all’aiuto dei suoi amici

– Theo appassionato di film sul Kung Fu e Alisha, ragazzina ironica dalla quale non trapela mai alcun sentimento – e dei mistici Beasticons, animali mitici che hanno il potere di entrare nell’armatura di Jade e conferirle ulteriori poteri, Lan Jun dovrà fare i conti sia con una malvagia schiera di super criminali che con le prove quotidiane della vita da adolescente. Tutto ha inizio in una normale e tranquilla giornata come tante, in cui Lan Jun riceve via posta un braccialetto che si rivelerà magico e in grado di risvegliare i poteri di Jade Armor…

Una nuova imperdibile serie, con un’eroina tutta al femminile, all’insegna dell’action e della comedy. Lo show racconta in modo divertente e appassionante cosa significhi per una ragazza appena adolescente diventare inaspettatamente un’eroina e tutto quello che questa trasformazione comporterà nella sua vita – già complicata! – da adolescente. Gli amici, la famiglia, le atmosfere della tradizione del Kung-fu renderanno questo show amatissimo dai fan del canale.

