Highlights giugno 2023 Boomerang

ROSPO E I SUOI AMICI – NUOVA SERIE IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 5 giugno dal lunedì al venerdì alle 21.00.

- Advertisement -

Arriva in esclusiva Prima TV su Boomerang (canale 609 di Sky) la serie ROSPO E I SUOI AMICI (titolo originale TOAD & FRIENDS).

L’appuntamento è dal 5 giugno dal lunedì al venerdì alle 21.00.

- Advertisement -

La nuovissima serie animata in computer grafica è tratta dal romanzo britannico di Kenneth Grahame The Wind in the Willows (Il vento tra i salici – 1908), un classico della letteratura dell’infanzia tradotto in 29 lingue e con oltre 85 milioni di copie vendute.

Prodotta dallo studio londinese Hoho Entertainment per Warner Bros. Discovery EMEA, la serie è diretta da Tim Searle (Danger Mouse, Dennis & Gnasher Unleashed!) e mira a onorare l’eredità del romanzo originale e i suoi delicati valori sulla comunità e la cittadinanza, rendendo i personaggi e le trame adatti al pubblico dei bambini di oggi.

I protagonisti sono un gruppo di animali

– un rospo (Toad), un topo (Ratty), una talpa (Mole), che nutrono una gran voglia di vivere molte avventure nel Mondo (“the Wide World”) ma covano allo stesso tempo il desiderio di ritornare nel luogo d’origine, il Bosco (“the Wild Wood”) .

Toad è impulsivo, capriccioso, astuto e ossessionato da sé stesso; Ratty è amichevole, avventuriero, allegro e incline a esplosioni di gioia e di emozione mentre Mole è ingenuo, timido, istintivo, con un cuore enorme e amante del comfort casalingo.

Rispetto al romanzo, oltre agli iconici protagonisti, la serie introduce nuovi personaggi originali come l’impavido Hedge, l’intrigante Tinker, il diligente Heron, il dispettoso Adder e la materna Mrs. Otter.

Attraverso le divertenti avventure dei suoi protagonisti, lo show celebra la campagna e la gioia dei bambini di stare all’aria aperta e l’importanza di valori quali il coraggio, il rispetto e l’amicizia.

BOOMERANG

è un canale Warner Bros. Discovery disponibile su SKY (canale 609). BOOMERANG+1 (canale 610 di Sky) trasmette la stessa programmazione in differita di un’ora. Inoltre, il canale è disponibile anche su Sky Go, Sky On Demand e Now, i servizi riservati agli abbonati Sky. Destinato ai cartoon fan di ogni età, Boomerang trasmette grandi serie inedite come Be Cool Scooby Doo!, Bunnicula, Taffy, Yabba Dabba Dinosaurs e il meglio della slapstick comedy come Bugs!, Tom & Jerry Show, Mike il Carlino, Grizzy e i Lemming e molti altri. Su www.boomerangtv.it sono disponibili giochi, curiosità ed iniziative speciali.

Highlights maggio 2023 Boomerang