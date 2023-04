Highlights maggio 2023 Boomerang

IL TRENINO THOMAS CHANNEL – POP UP CHANNEL

Dal 12 al 18 maggio su Boomerang+1

In occasione del compleanno del mitico TRENINO THOMAS, arriva su Boomerang+1 (canale 610 di Sky) un imperdibile pop up channel dedicato alla locomotiva più amata di sempre!

L’appuntamento è dal 12 al 18 maggio con tanti episodi tratti da IL TRENINO THOMAS – GRANDI AVVENTURE INSIEME! e le nuovissime puntate della stagione 26 in onda tutti i giorni in esclusiva Prima TV alle 14.00 e alle 19.25.

IL TRENINO THOMAS CHANNEL

vedrà in onda tante appassionanti avventure con protagonista Thomas, il trenino socievole, giocoso che fa tutto il possibile per essere il miglior treno che ci sia. Thomas, infatti, aiuterà i suoi amici in alcune delle consegne più emozionanti che si siano mai viste.

Lungo la strada, il protagonista e i suoi amici impareranno tante lezioni importanti, come affrontare le proprie paure, essere sempre pieni di risorse e capiranno che avere idee diverse gli uni dagli altri non è sbagliato ma anzi è un valore aggiunto all’interno del gruppo.

Nella programmazione del pop up channel non mancherà lo speciale «Il mistero della Montagna Belvedere». Qui, i vagoncini della miniera inizieranno a scomparire e Thomas deciderà di svelare il mistero che si cela nella Montagna Belvedere con l’aiuto del Grande club dell’avventura.

Tra i nuovi personaggi introdotti della serie, inoltre, spicca Bruno,

il carro frenante autistico che sarà protagonista di tante avventure insieme a Thomas e ai suoi amici.

Gioioso e simpatico, Bruno è bravissimo nel suo lavoro e mantiene fermi carichi grandi e pesanti con i suoi potenti freni. È attento ai dettagli, ama gli orari e la routine e sa esattamente dove portano tutti i binari di Sodor.

Il carro frenante ha delle scalette e una lanterna sulla sua carrozzeria esterna rosso brillante che indicano il suo stato emotivo e si muovono quando è eccitato o prudente. Il giorno più bello per lui è quello che può trascorrere con i suoi amici, che lo amano e lo rispettano per quello che è.

Da sempre IL TRENINO THOMAS veicola ai più piccoli l’importanza di valori quali l’amicizia, il lavoro di squadra, l’empatia, l’aiuto reciproco e l’inclusività.

DINO RANCH – LA 2° STAGIONE

Dal 1° maggio dal lunedì al venerdì alle 18.55

Arrivano su Boomerang (canale 609 di Sky) i nuovi attesi episodi della 2° stagione di DINO RANCH.

L’appuntamento è dal 1° maggio dal lunedì al venerdì alle 18.55.

Dino Ranch segue le avventure della famiglia Cassidy, che vive in una fattoria di loro proprietà. Un luogo tutt’altro che ordinario, in quanto gli animali che lo popolano sono tutti dinosauri.

Come giovani allevatori, i piccoli protagonisti imparano le basi del mestiere e assaporano la vita del ranch che offre loro ogni giorno nuove e imprevedibili sfide. In questa nuovissima serie animata umani e dinosauri vivono insieme e in armonia, in un mondo fantastico che unisce le romantiche atmosfere del Vecchio West con le meraviglie di Jurassic Park, dove al posto dei classici animali da fattoria abitano le specie di dinosauri più disparate. Accanto ai dinosauri addomesticati che vivono e lavorano nel ranch ci sono anche i dinosauri selvaggi che abitano nelle lande oltre i recinti.

Ogni dinosauro ha una sua personalità distinta

e, sebbene non possa parlare, comunica attraverso un’inconfondibile gestualità. La famiglia Cassidy è composta da tre fratelli adottivi con i rispettivi dinosauri da compagnia, che sotto l’attenta e costante guida di Papà Bo e Mamma Jane si occupano della loro fattoria.

Jon, il fratello maggiore, è il leader del gruppo ed è un amante dell’avventura: coraggioso ed esperto con il lazo, cavalca il fedelissimo Blitz sognando di diventare un esperto cowboy dei dinosauri. Anche sua sorella Min è una ragazza piena di energia e dal cuore grande, specializzata nella cura degli animali: da grande vuole diventare una veterinaria e cavalca il dolcissimo dinosauro Clover. Completa il trio dei piccoli Dino rancher il fratello minore Miguel, un bambino geniale e molto saggio: la sua specialità sono le invenzioni di ogni genere che possano essere utili al ranch o ai dinosauri che vi abitano.

Al suo fianco il triceratopo Tango,

dotato di una forza straordinaria e di un’indole docile. Essere un Dino Rancher significa soprattutto dare una mano alla famiglia e alla piccola comunità di dinosauri, senza mai dimenticare che l’imprevisto può essere dietro l’angolo: a Dino Ranch, infatti, i problemi da risolvere possono essere grandi… come un T-REX.

