Highlights luglio & agosto Boomerang

BUGS BUNNY COSTRUZIONI – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV ASSOLUTA

Dal 17 luglio, dal lunedì al venerdì, alle 21.00.

Approdano in Prima TV assoluta su Boomerang (canale 609 di Sky) i nuovi episodi della serie BUGS BUNNY COSTRUZIONI con protagonista la banda dei piccoli Looney Tunes!

L’appuntamento è dal 17 luglio, dal lunedì al venerdì, alle 21.00.

Gli intramontabili personaggi targati Warner Bros. Animation sono pronti a conquistare il pubblico più giovane con questa inedita serie ricca di spassose avventure.

In questo nuovo show Bugs Bunny, Lola, Daffy, Porky e Titti, aiutano i loro concittadini, gli abitanti di Looneyburg, costruendo magnifici edifici. Che si tratti di una nuova pista o di un gelato gigante, nessuna impresa per i Looney Tunes costruttori si rivela impossibile grazie anche ai loro incredibili veicoli personalizzati e allo spirito di squadra.

BUGS BUNNY COSTRUZIONI combina la stravaganza e l’umorismo dell’iconico gruppo di personaggi attraverso storie e valori moderni, nei quali i bambini di oggi potranno facilmente immedesimarsi.

PROGRAMMAZIONE SPECIALE BARBIE

Dal 20 al 30 luglio alle 18.55.

In occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche dell’attesissimo film BARBIE, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, Boomerang (canale 609 di Sky) dedica una programmazione speciale alla mitica Barbie.

L’appuntamento è dal 20 al 30 luglio alle 18.55.

Ad andare in onda tanti episodi tratti dalla serie BARBIE DREAMHOUSE ADVENTURES. Qui, Barbie e le sue sorelle affronteranno avventure (e disavventure!) di ogni tipo con umorismo, allegria e fantasia, rimanendo complici in tutte le situazioni. Viaggi on the road, festival di musica, esperimenti culinari e weekend all’insegna della natura, saranno lo sfondo di tante emozionanti storie che porteranno le protagoniste a comprendere che insieme si può superare qualsiasi ostacolo.

Non mancheranno, inoltre, tanti TV movie con protagonista la mitica Barbie.

ROSPO E I SUOI AMICI – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 7 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 21.00.

Arrivano in esclusiva Prima TV su Boomerang (canale 609 di Sky) i nuovi episodi della serie ROSPO E I SUOI AMICI (titolo originale TOAD & FRIENDS).

L’appuntamento è dal 7 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 21.00.

La nuovissima serie animata in computer grafica è tratta dal romanzo britannico di Kenneth Grahame The Wind in the Willows (Il vento tra i salici – 1908), un classico della letteratura dell’infanzia tradotto in 29 lingue e con oltre 85 milioni di copie vendute.

Prodotta dallo studio londinese Hoho Entertainment per Warner Bros. Discovery EMEA, la serie è diretta da Tim Searle (Danger Mouse, Dennis & Gnasher Unleashed!) e mira a onorare l’eredità del romanzo originale e i suoi delicati valori sulla comunità e la cittadinanza, rendendo i personaggi e le trame adatti al pubblico dei bambini di oggi.

I protagonisti sono un gruppo di animali – un rospo (Toad), un topo (Ratty), una talpa (Mole), che nutrono una gran voglia di vivere molte avventure nel Mondo (“the Wide World”) ma covano allo stesso tempo il desiderio di ritornare nel luogo d’origine, il Bosco (“the Wild Wood”) .

Toad è impulsivo, capriccioso, astuto e ossessionato da sé stesso; Ratty è amichevole, avventuriero, allegro e incline a esplosioni di gioia e di emozione mentre Mole è ingenuo, timido, istintivo, con un cuore enorme e amante del comfort casalingo.

Rispetto al romanzo, oltre agli iconici protagonisti, la serie introduce nuovi personaggi originali come l’impavido Hedge, l’intrigante Tinker, il diligente Heron, il dispettoso Adder e la materna Mrs. Otter.

Attraverso le divertenti avventure dei suoi protagonisti, lo show celebra la campagna e la gioia dei bambini di stare all’aria aperta e l’importanza di valori quali il coraggio, il rispetto e l’amicizia.

TALPIS – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV ASSOLUTA

Dal 28 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 17.40.

Approdano su Boomerang (canale 609 di Sky) i nuovissimi episodi in Prima TV assoluta della serie TALPIS. L’appuntamento è a partire dal 28 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 17.40.

Protagonista dell’amatissimo show è Talpis, una talpa che vive insieme ai suoi genitori a Talponia, una cittadina che si trova nei sotterranei del castello di Windsor: laggiù c’è tutto un mondo da scoprire fatto di magia e immaginazione.

Nelle sue avventure è sempre accompagnato da Manny, il libro magico dal quale fuoriescono ogni volta magie diverse che aiuteranno il protagonista nelle sue molteplici missioni!

Lo speciale natalizio

SER TALPA- AL SERVIZIO DI SUA MAESTA’- che ha stregato fin dal primo minuto grandi e piccoli! – ha raccontato le vicende di Talpis che chiede l’aiuto della Regina d’Inghilterra la notte di Natale, durante il Christmas Party a corte, per tentare di sconfiggere il nemico di sempre delle talpe, il Giardiniere, intento a distruggere Talponia.

La serie è ambientata subito dopo le vicende raccontante nello speciale: i piccoli spettatori ritroveranno Talpis che, dopo essere riuscito a sconfiggere il giardiniere, è amato e apprezzato da tutti gli abitanti della sua cittadina che lo vedono come leader!

Sempre con l’aiuto di Manny ha quindi il compito di mantenere gli abitanti di Talponia al sicuro. Ma riuscirci non sarà sempre facile…Fortunatamente grazie alla sua intraprendenza e perseveranza, e ai tanti amici che lo circondano, Talpis riuscirà a scovare sempre un modo ingegnoso per risolvere i guai.

Lo show veicola ai bambini – ma non solo! – tanti importanti valori come la positività, necessaria ad affrontare anche le situazioni più complicate, l’amicizia, perché insieme si è più forti, l’inclusione e la comprensione dell’altro, la diversità come valore e opportunità e non come ostacolo e infine la difesa dell’ambiente e il rispetto dei luoghi nei quali si vive, da proteggere come un patrimonio inestimabile.

BATWHEELS – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 28 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 18.55.

Boomerang (canale 609 di Sky) scalda i motori con l’arrivo dei nuovi episodi in esclusiva Prima TV di BATWHEELS.

L’appuntamento è dal 28 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 18.55.

BATWEELS è il nuovo e primo imperdibile show targato DC dedicato al target prescolare con protagonisti Batman, Robin e Batgirl.

La serie, all’insegna dell’action e dell’avventura, combina due degli elementi più amati dai bambini: i supereroi e le macchine!

Lo show, infatti, ruota attorno ad una squadra di giovani veicoli superpotenti che difendono Gotham City dal crime insieme ad una schiera di iconici eroi DC.

Nelle loro avventure le Batwheels impareranno a conoscere ed affrontare gli imprevisti della vita.

I piccoli spettatori potranno osservare il mondo attraverso “i fari” dei protagonisti e riconoscersi in loro perché i veicoli di Batwheels sono dei bambini!

Non mancheranno, inoltre, gli eroi e i villain dell’universo Batman, l’oscuro supereroe amato da grandi e piccoli, che renderanno la serie ancora più unica ed emozionante!

Batwheels vedrà al centro tante storie, misteri e avventure sempre all’insegna della comedy e dell’azione.

Lo show mostrerà ai bambini l’importanza dell’amicizia, del lavoro di squadra e della fiducia in sé stessi e verso la propria unicità.

BOOMERANG

