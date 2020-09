Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez tempo di “ritrovarsi”

Un’estate in crisi sentimentale quella di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la coppia come è stato reso noto dai più importanti magazine di gossip hanno trascorso parte delle vacanze separati e questo per motivi non dichiarati dai diretti interessati ma solo supposti d’alcuni ben informati vicini alla coppia.

Ignazio Moser e la sorella minore di Belen Rodriguez avrebbero avuto una discussione al Just Cavalli di Porto Cervo: l’ex gieffina ha lasciato il locale dopo aver avuto uno scontro con il fidanzato e da quel momento i contatti fra i due si sono allentanti. I molti hanno parlato di crisi e di un addio annunciato, mentre altri erano certi di un riavvicinamento. Inoltre Ignazio è stato più volte accusato d’aver tradito Cecilia anche se di questo non ci sono prove.

Al contrario c’è chi sostiene che l’eccessiva gelosia dell’argentina sarebbe esasperante per Moser, c’è anche d’aggiungere che Cecilia vorrebbe mettere su famiglia mentre Ignazio vorrebbe rimandare a data da destinare questo ambito e impegnativo progetto della fidanzata. Tutte ipotesi e supposizione queste che giustificherebbero l’addio fra i due ex gieffini.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: crisi superata?

Fine dell’estate, tempo di nuovi gossip e sul pezzo sono anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che a quanto pare sono pronti a ritrovarsi dando vita ancora a rumors appetibili sul loro conto. A rivelare la prossima reunion l’informatissimo Dagospia che è certo che Cecilia e Ignazio siano prossimi a tornare insieme. I due ex gieffini hanno con molta probabilità superato la loro crisi e visto l’amore che li lega sono decisi a dare una seconda possibilità alla loro storia. C’è solo da chiedersi se la crisi ci sia stata veramente!