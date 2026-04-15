Il 16 e 17 maggio torna il fascino irresistibile della carta antica 

C’è una passione che nasce spesso in silenzio, tra scaffali polverosi e pagine ingiallite, e che può trasformarsi in una vera e propria ossessione: quella per il libro antico, per la stampa d’epoca, per la memoria impressa sulla carta.

È proprio questo universo affascinante e senza tempo a essere celebrato dalla XIII edizione di Mantova Libri Mappe Stampe, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 nel suggestivo chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga.

Nata nel 1975 con il nome “Il Frontespizio”,

la manifestazione è oggi riconosciuta come la più longeva mostra mercato italiana dedicata all’antiquariato librario e al collezionismo cartaceo. Un appuntamento imprescindibile che, da oltre cinquant’anni, richiama a Mantova bibliofili, studiosi, collezionisti e curiosi da tutta Europa.

Anche per questa edizione saranno oltre 60 gli espositori italiani ed esteri (da Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Cipro ecc. lista prossimamente consultabile sul sito web della mostra), tra librerie antiquarie e specialisti del settore cartografico e della stampa antica, pronti a proporre un viaggio unico attraverso i secoli: dagli incunaboli e le cinquecentine ai libri rari e fuori catalogo, dalle mappe antiche agli atlanti, fino alle stampe originali dei grandi maestri dell’incisione. Un patrimonio di conoscenza e bellezza che racconta la storia dell’uomo attraverso la carta, tra scienza, arte, esplorazione e immaginario.

In un’epoca dominata dal digitale, il fascino della materia – la grana della carta, l’odore dell’inchiostro, il segno inciso – continua a esercitare un richiamo potente. Il collezionismo librario, oggi più che mai, si rivela non solo una passione, ma anche una forma di investimento culturale e identitario: un modo per preservare storie, tracce e testimonianze che il tempo rischierebbe di disperdere.

La manifestazione si svolgerà sotto i portici del chiostro dell’ex monastero di Sant’Agnese,

nel cuore della città, anche in caso di pioggia, e sarà a ingresso libero. Un’occasione unica anche per scoprire Mantova, patrimonio UNESCO e scrigno rinascimentale, che per due giorni diventa capitale internazionale della bibliofilia.

“Mantova Libri Mappe Stampe” è la prima mostra mercato di antiquariato librario e collezionismo cartaceo in Italia. La manifestazione, curata da Elisabetta Casanova, è organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova e dell’associazione Roberto Almagià, in collaborazione con il Museo Diocesano Francesco Gonzaga e l’associazione Mirabilia. Media partner: Maremagnum.com, Abebooks.com La fiera sarà aperta sabato 16 maggio dalle 10.00 alle 18.30 e domenica 17 dalle 9.30 alle 13.00. Ingresso commercianti venerdì alle 15. Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.mantovalibriestampe.com, o contattare l’organizzazione mantovalibriestampe@gmail.com tel. +39 333 3308106.