Il concerto di Natale in Vaticano a favore delle Missioni Don Bosco e di Scholas Occurrentes

Sabato 14 dicembre 2019, si è tenuto presso l’Aula Paolo VI in Vaticano, la 27° edizione del Concerto di Natale in Vaticano. Organizzato da Prime-Time-Promotions e promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, a favore delle Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. La manifestazione è stata presentata da Cattolica Assicurazioni, Garofoli Group, GVM Care & Research, Sergio Valente Beauty Atelier, Il Tempo Quotidiano, Gruppo Telesforo, R101 , Ciù Ciù Azienda Agricola, Ottaviani, Installazioni Impianti Spa e con il progetto e realizzazione scenica di Gruppo Eventi.

Un evento che vede l’impegno di Papa Francesco per rilanciare la regione Panamazzonica. Le organizzazioni promotrici del Concerto si uniscono per la salvaguardia dell’Amazzonia e dei popoli indigeni. All’interno del progetto benefico “Facciamo rete per l’Amazzonia” sono stati identificati due specifici interventi, dove tutti possono concorrere attraverso donazioni da effettuare tramite il numero telefonico solidale 45530, attivo fino al 31 dicembre.

Una missione solidale

L’obiettivo di Scholas Occurrentes è quello di sensibilizzare gli studenti delle 450.000 scuole sparse in tutto il mondo e appartenenti alla piattaforma Scholas.social, per promuovere la riforestazione e la ricostruzione di rapporti armoniosi tra l’uomo e la natura. Invece, l’azione Salesiana cerca di preservare le tradizioni culturali della popolazione indigena dell’Amazzonia brasiliana, un luogo distante da tutto e molto spesso dimenticato dalle istituzioni politiche e sociali. In queste zone, le condizioni sociali e sanitarie sono molto precarie, e con l’aumento della diffusione del commercio clandestino di alcol, si registra un continuo aumento di violenza, furti e omicidi, soprattutto fra i minori. Quindi i salesiani, cercano di accogliere i minori a rischio, offrendo un luogo protetto in cui vivere.

Gli artisti di fama internazionale che hanno aderito al concerto: Lionel Richie, Bonnie Tyler, Susan Boyle, Mirelle Mathieu, Leo Rojas, Elisa, Simone Cristicchi, Fabio Rovazzi, Noemi, Mahmood, Arisa, Andrea Griminelli, Davide Merlini, Alma Manera, il chitarrista Giorgio Albiani e il tenore Fabio Armiliato. E con il contributo dell’Orchestra Italiana del Cinema diretta e Orchestrata dal Maestro Renato Serio e dal Maestro Adriano Pennino. Inoltre, un coro gospel dagli Usa, il The Charleston Mass Gospel Choir, il Piccolo Coro Le Dolci Note, e il gruppo vocalist dell’Art Voice Academy. L’intero ricavato della vendita dei biglietti e dalle donazioni tramite sms solidale, vanno alle Fondazioni Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco Valdocco. Il Concerto di Natale verrà trasmesso da Canale 5 in prima serata il 24 dicembre.