Il coronavirus è arrivato in Italia. Confermati due casi

Il coronavirus è entrato in Italia. I portatori due turisti cinesi che alloggiavano da circa 10 giorni in un albergo di via Cavour a Roma. La coppia come da protocollo è stata ricoverata all’ospedale Spallanzani.

Ora è importante capire quali luoghi sono stati frequentati dalla coppia.

Notizia confermata anche dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in conferenza stampa ha dichiarato “Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati” precisando che “è stato chiuso il traffico aereo da e per la Cina ha precisato il presidente del Consiglio“

Il Ministro Speranza ha adottato un ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina.