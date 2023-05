Il Frosinone è la prima squadra promossa in Serie A

3 a 1 contro la Reggina: il Frosinone vince e raggiunge la promozione in Serie A.

Il Frosinone è la prima promossa in Serie A

Torna in Serie A il Frosinone. Borrelli, Insigne e Caso firmano il 3 a 1 contro la Reggina. Quattro anni dopo, il Frosinone è di nuovo nella massima serie. La Reggina di Pippo Inzaghi si dimostra un osso duro. Dopo una mezz’ora di studio, Gennaro Borrelli sigla una partita cauta e manda in delirio i tifosi che si preparano alla festa. Dopo 10 minuti la gara cambia: gli ospiti restano in 10 per un fallo di Cionek su Caso che si poteva evitare. Il direttore di gara va al Var e assegna il calcio di rigore. Insigne raddoppia dal dischetto, tra le proteste calabresi che costano a Inzaghi l’espulsione. In avvio di ripresa la Reggina accorcia le distanze, ma in capo a un’ora di gioco il tris di Caso chiude la pratica.

Una promozione mai in discussione

Un primato che dura dalla 10a giornata: la promozione non è mai stata in discussione per il Frosinone. Gran parte del merito è di Grosso. Il tecnico ha messo in moto la marcia trionfale con il miglior attacco, ben 54 gol segnati, e la miglior difesa del torneo (21 reti subite). Assieme al tecnico bisogna dar merito anche alla coppia Caso-Insigne, protagonisti di una stagione da 16 gol in due.