Il generale Salvatore Farina positivo al coronavirus

Il generale Salvatore Farina, è risultato positivo al coronavirus. Il capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha reso noto “Oggi mi sono sottoposto al test di Coronavirus, risultando positivo. Sto bene, sono in isolamento nel mio alloggio, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità governative e dei protocolli sanitari previsti; in base ai quali stiamo procedendo a verificare i contatti avuti negli ultimi giorni. Continuerò a svolgere le mie funzioni e verrò sostituito, per le attività alle quali non posso prendere parte, dal generale Bonato. Porgo un caloroso saluto e un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini dell’Esercito che operano per fronteggiare questa emergenza nei settori operativi, logistico e della sanità”.

Nel frattempo notizia di pochi minuti fa Alitalia sospende tutti i voli su Malpensa da lunedì 9 Marzo. Una nota annunciata dalla compagnia aerea spiega che l’attività sarà sospesa dopo l’arrivo del volo da New York AZ605, con atterraggio previsto alle 10.40. Gli unici voli operativi ma con una riduzione saranno quelli nazionali da Milano Linate.

Le destinazioni internazionali saranno raggiungibili solo da Roma. La tratta con partenza da Venezia sarà operativa con minore frequenza da/per la Capitale.