Paramount+ ha presentato il trailer ufficiale e la key art della nuova serie thriller sudcoreana IL GIOCO DELLA PIRAMIDE (PYRAMID GAME). Tutti i 10 episodi saranno trasmessi in anteprima giovedì 30 maggio su Paramount+ in Italia, oltre che negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, Australia, America Latina, Brasile, Francia, Germania, Svizzera e Austria.

Ne IL GIOCO DELLA PIRAMIDE,

Seong Su-ji è una studentessa appena arrivata alla Baekyeon Girls’ High School. Tra i bulli, lo studio e la lotta per la popolarità, il liceo sembra già un gioco di sopravvivenza per Su-ji. Ma quando le viene presentato un sistema di classificazione che sceglie gli emarginati della classe attraverso un voto segreto, Su-ji deve decidere se accettare il suo status e le sue violente conseguenze o guidare una rivolta contro il “Gioco della Piramide”.

IL GIOCO DELLA PIRAMIDE è interpretato dagli attori

Kim Jiyeon (Twenty-Five Twenty-One), Jang Da A, RYU DA IN, Shin Seul Ki e Kang Na Eon. La serie è diretta da Bak So Yeon (The Heavenly Idol) e scritta da Choi Sui.

Dopo BARGAIN e A BLOODY LUCKY DAY, acclamati dalla critica, IL GIOCO DELLA PIRAMIDE è il nuovo progetto sviluppato da Paramount+ e TVING grazie a una partnership tra Paramount e la principale società di intrattenimento CJ ENM. IL GIOCO DELLA PIRAMIDE è prodotto da Film Monster e CJ ENM STUDIOS e distribuito da Paramount Global Content Distribution al di fuori di Corea, Giappone e Taiwan.

About Paramount+

Paramount+ è un servizio globale di video streaming digitale in abbonamento di Paramount che offre una montagna di intrattenimento premium per il pubblico di tutte le età. A livello internazionale, il servizio di streaming offre una vasta libreria di serie originali, spettacoli di successo e film popolari di ogni genere provenienti da marchi e studi di produzione di fama mondiale, tra cui SHOWTIME®, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel™, oltre a una robusta offerta di contenuti locali di prima qualità. Il servizio è attualmente attivo negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, America Latina, Caraibi, Australia, Italia, Francia, Giappone e Corea del Sud.

About TVING

TVING è una delle principali piattaforme di streaming online della Corea. Originariamente fondata dall’azienda leader nel settore dell’intrattenimento CJ ENM, TVING è stata lanciata come società indipendente nell’ottobre 2020.

Da allora, TVING ha aumentato il proprio valore commerciale collaborando con aziende leader in tutto il mondo. Con lo slogan “All Things for Every Fandom”, il servizio di streaming offre una vasta libreria di originali TVING, drammi K, spettacoli di intrattenimento, serie di successo internazionali, film popolari, animazione in un’ampia gamma di generi, oltre a sport dal vivo.

Dagli acclamati <Yumi’s Cells>, <Work Later, Drink Now> agli spettacoli di intrattenimento <EXchange>, <High School Mystery Club>, <Seoul Check-In>, TVING ha già creato un ricco portafoglio di serie originali che sono state accolte con grande favore dal pubblico globale. Partendo dal Giappone e da Taiwan, TVING ha in programma di espandere la propria presenza a livello globale, con l’obiettivo di far conoscere più contenuti K al mondo.

