Il vincitore del Grande Fratello VIP 2020 è Paola Di Benedetto

Una finalissima speciale che decreta il vincitore del GfVip 2020, che è Paola Di Benedetto.

La finale del Grande Fratello Vip 2020 è andata in onda con due settimane di anticipo, dato la grave emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia.

La morsa che ha stretto tutto il mondo in seguito all’epidemia del coronavirus non ha fermato la macchina dello spettacolo. GfVip ci ha dato quella boccata d’aria per non pensare alla tragedia che stiamo vivendo.

Chi erano i Vip della puntata finale

I VIP rimasti in finale erano ben sei: Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Sossio Aruta, Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro. Il conduttore Alfonso Signorini ha aperto il televoto durante la penultima puntata, per decretare gli ultimi finalisti.

La puntata è stata piena di colpi di scena, tra video sorprese e attimi commoventi che hanno accompagnato ogni concorrente della casa più spiata d’Italia. Gli eliminati sono potuti entrare nello studio ma erano completamente da soli per via delle restrizioni. La perfetta conduzione di Alfonso Signorini ha scandito questa difficile edizione del GfVip.

La commozione durante il video del ragazzo che suonava la musica di Ennio Morricone

L’immagine di Jacopo Mastrangelo, il 18enne che suona per la sua città, è diventata storia. Affacciato su Piazza Navona deserta, ha emozionato l’Italia intera.

Quanti soldi guadagna il vincitore del Grande Fratello VIP?

La somma vinta al Grande Fratello VIP 2020 è pari a 100 mila euro in gettoni d’oro, 50% sarà devoluta a enti di beneficenza, e 50 mila euro spetteranno al vincitore. Il gesto altruista di Paola che ha dato in beneficenza anche i 50 mila euro che le spettavano è stato molto apprezzato da tutti.