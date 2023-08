Ilaria D’Amico sposa Buffon: “Proposta romantica: finalmente!”

Intervistata dal Corriere della Sera, Ilaria D’Amico ha rivelato che presto sarò la signora Buffon. L’ex calciatore ha annunciato il ritiro dai campi di calcio lo scorso Giugno, ma solo dopo poche settimane è arrivato l’incarico della Nazionale. Un cambiamento importante per l’ex portiere e la sua famiglia. La conduttrice ha rivelato che Buffon le ha chiesto di sposarla in modo molto romantico.

In passato l’aveva fatto freddamente durante una cena o per sms e lei non aveva risposto. Questa volta ha organizzato tutto alla perfezione e non poteva che dire di si: “Devo ammettere che a gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione… finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili.“

Oggi Ilaria D’Amico sente d’essere serena e completa e questo lo deve soprattutto al rapporto affettivo che ha con Buffon. Vorrebbe una maggiore stabilità, un posto dove mettere radici e non avere diverse destinazioni ogni volta: “Per il resto, non pensavo di riuscire ad essere così felice e completa nella mia vita privata come lo sono oggi. Gigi rappresenta questo per me: completezza e serenità”.

Ilaria D’Amico: “Non capisco chi è contrario alle famiglie allargate”. Frecciatina alla Seredova?

La conduttrice si è detta a favore delle famiglie allargate. Non capisce chi è contrario: “Non capisco chi non concepisce le famiglie allargate: la vita stessa è una comunità allargata. Rispetto a quelle con un unico nucleo la nostra è una factory: i genitori hanno un ruolo chiaro e c’è rispetto, ma se ami una persona non puoi che amare tutto di lei.

Il riferimento è all’ex di Buffon? In più occasione Alena Seredova ha dichiarato che non è dalla parte delle famiglie allargate, il che significa che non vuole nessuna relazione con l’ex marito e la sua attuale compagna.