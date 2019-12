Ilary Blasi e Francesco Totti Capodanno alle Maldive

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scelto le Maldive per trascorrere il Capodanno, una scelta che ha portato tutta la famiglia dell’ex bomber della As Roma al mare, al caldo a godersi qualche giorno di vacanza prima di tornare alla quotidianità. La coppia molto amata anche sui social non si è risparmiata, almeno per il momento, di condividere come sta trascorrendo il tempo: scatti social davvero interessanti e curiosi.

Ilary Blasi, che per il momento ha deciso di dedicarsi alla famiglia non è infatti impegnata in nessun programma e il prossimo Grande Fratello Vip partirà senza la sua conduzione, ha pubblicato una serie di scatti hot che la mostrano con un splendido bikini rosso mentre passeggia sulla spiaggia, la showgirl mostra disinvolta il lato b senza essere mai volgare e sopra le righe.

Francesco Totti invece ama pubblicare soprattutto gli scatti con i figli, in particolare ha incanto i followers con una foto dove appare con la bellissima Isabel, la più piccola di casa Totti e vera protagonista della vacanza, imbronciata e probabilmente un pò stranita del cambiamento d’aria. Celebrata anche Chanel che ha accompagnato il papà in palestra ad allenarsi.

Ilary Blasi e Francesco Totti gara di like sui social

Anche se non è fatto di proposito i diversi scatti di Ilary Blasi e Francesco Totti suscitano reazioni alternative nei fans, e nonostante la bellezza dell’ex conduttrice del Grande Fratello Vip sia indiscutibile nonostante le tre gravidanze. a vincere la gara di like è proprio l’ex calciatore che con le sue espressioni naturali, divertenti e spontanee conquista il pubblico. Totti e Ilary sono innamorati come il primo giorno e Francesco non ha mai nascosto il desiderio d’avere altri figli, la coppia mostra un equilibrio famigliare che non sempre è facile trovare in personaggi pubblici e che solo da poco ha scelto di condividere sui social.