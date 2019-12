Ilary Blasi: “”Io e Francesco Totti? Siamo sempre in crisi!”

Ilary Blasi si è lasciata andare ad una lunga intervista dai toni confidenziali pubblicata sul settimanale F, la showgirl è serena e parla della sua famiglia in modo naturale, la definisce normale ma anche spartana ma soprattutto ha optato insieme al marito, l’ex bomber della Roma Francesco Totti, per un’educazione sobria e mai sopra le righe per i figli nonostante loro sono entrambi personaggi molto in vista.

Ilary ha anche smentito la crisi con Francesco Totti, crisi che viene affibbiata al suo matrimonio almeno una volta al mese:” Perché sono anni che dicono che io e Francesco siamo in crisi? Perché siamo schivi. A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico. Ma quest’estate, in barca, abbiamo fatto un’eccezione. Con noi c’erano i nostri amici che ci hanno tenuto il gioco: appena vedevano i fotografi si nascondevano e ci davano il tempo: “Tre, due, uno, bacio”. È stato divertente. Ma non è che l’amore lo dimostri baciandoti.”

Ilary Blasi e Francesco Totti una coppia felice, una famiglia spartana

Dopo aver smentito la crisi del suo matrimonio voluta costantemente dalla stampa e dai paparazzi che li inseguono quotidianamente Ilary Blasi ha voluto dire la verità in merito alle fake news che riguardano la sua presunta dieta, la showgirl ha detto di non seguire nessun particolare regime alimentare mangia di tutto, ma in modo sano e moderato: “Io mangio sano che è diverso. Poi c’è anche il periodo in cui esagero, perché il cibo è al primo posto per me tra i piaceri della vita.” Ilary ha poi spiegato perchè non era al tributo organizzato dalle Iene per Nadia Toffa: “Ero a Londra, un viaggio che avevo prenotato per il lavoro di Francesco. Mi hanno chiamato quando ero già partita.”