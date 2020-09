Iliad nuova offerta flash: 100 gb ad un prezzo super

Iliad, la compagnia telefonica virtuale, apprezzata ed utilizzata da molti utenti per via del prezzo particolarmente vantaggioso, ha annunciato a sorpresa una nuova offerta: Iliad Flash 100.

Si tratta di un piano che offre ben 100 giga di internet a 9,99 al mese. Come suggerisce il nome, si tratta di un’offerta rapida, “flash”, appunto. È possibile attivarla online ed esclusivamente entro la metà di ottobre (entro il 15, per l’esattezza). Le condizioni per poterne usufruire sono semplici: bisogna essere un nuovo utente, proveniente da qualsiasi operatore.

Da molto tempo Iliad non lancia offerte sul mercato, limitandosi a confermare il suo punto di forza, ovvero il piano tariffario che offre 50 gb al mese, ad un prezzo altrettanto conveniente. Nel periodo attuale, però, dove lezioni online e smart working sono all’ordine del giorno, c’è chi preferisce avere a disposizione qualche gb in più. Ed ecco che l’operatore virtuale, in concomitanza con l’apertura di scuole e università, ha deciso di lanciare un piano imperdibile, con 100 gb da sfruttare anche con rete 4g+. In questo modo si potrà addirittura sostituire la connessione di casa.

I punti di forza dell’esterna

Il punto a vantaggio di Iliad, è che tale offerta, tre volte più economica di quella dei competitor, è “per sempre”. Ciò significa che sottoscrivendola, si avranno 100 gb al mese a quasi 10 euro senza rimodulazioni, senza costi nascosti e limiti di velocità. Oltre al plafond davvero importante di gb, Iliad offre nello stesso prezzo anche i minuti e gli SMS illimitati.

Tutte le offerte di Iliad sono caratterizzate da estrema trasparenza, infatti con qualsiasi piano sottoscritto, i 6 milioni di utenti della compagnia telefonica non hanno mai avuto sorprese come aumenti di prezzo o rimodulazioni delle tariffe. Iliad è presente sul mercato da 2 anni e conquista sempre più clienti, e sicuramente anche quest’offerta sarà in grado di conquistarne di nuovi.

