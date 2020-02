In Australia trovato il cadavere di Mattia Fiaschini, al via il recupero del corpo

In Australia è stato ritrovato il corpo senza vita del giovane italiano Mattia Fiaschini, originario di Cesenatico.

Il cadavere del ragazzo è stato trovato alle 14:30 di Domenica (ora locale: in Italia era le 4:30 del mattino). Il ritrovamento è avvenuto ai piedi di un dirupo ad Hanging Rock: nei pressi di Baltzer Lookout Point, un maestoso belvedere che affaccia sulle vallate naturali, a circa due ore da Sidney.

Chi è Mattia Fiaschini?

Mattia Fiaschini è un romagnolo di 24 anni: un giramondo di origini di Cesenatico, dove abitava con la sua famiglia. Il ragazzo era un amante del trekking: un vero e proprio appassionato delle escursioni e della natura. Date le sue esperienze passate a livello internazionale, era considerato un trekker esperto. Tra le sue tante peregrinazioni, ci sono state anche le terre dell’Himalaya, i sentieri delle Ande e l’Amazzonia. Mattia Fiaschini si era stabilito in Australia, a Sidney. Qui ha trovato l’impiego di barman presso il pub «The Grounds of Alexandria», in cui lavorava da circa un anno. Il ragazzo si è fatto apprezzare fin da subito dai proprietari del locale, grazie al suo carattere amichevole e serio.

Il ragazzo scompare misteriosamente

Mercoledì il ragazzo ha approfittato del suo giorno libero per andare sulle vicine Blue Mountains, un parco montano. Qui, è possibile vedere dall’alto lo scenario terribile della natura, causato dai devastanti incendi che ci sono stati recentemente in Australia. Probabilmente, è per questa ragione che Mattia Fiaschini aveva deciso di andarci. Infatti è partito da solo presso le montagne, proprio per vedere con i suoi stessi occhi i danni lasciati dalle fiamme sul grande territorio. Senza una motivazione, dopo i primi SMS lasciati al padre, da Mercoledì scorso il giovane ragazzo non aveva più dato notizie. Il giorno dopo non si è presentato al lavoro, ed i datori insospettiti hanno dato subito l’allarme. Dopodiché, sono partite le ricerche della Polizia australiana.

In Australia viene ritrovato il corpo senza vita

“Il cadavere dell’escursionista italiano scomparso è stato individuato oggi sulle Blue Mountain. Il giovane di 24 anni era scomparso mercoledì scorso.” A comunicarlo, è la polizia dello Stato australiano del nuovo Galles del Sud, in un comunicato ufficiale pubblicato sul loro sito.

Attualmente sono in corso le operazioni per recuperare il corpo senza vita del ragazzo. Successivamente, toccherà poi al Coroner, il medico legale, stabilire le cause della morte.

I genitori del ragazzo partono in Australia

‘’Il ragazzo è forse scivolato o caduto.’’ Hanno comunicato all’ambasciata italiana di Canberra, alla Questura di Cesena-Forlì. Questi ultimi si sono occupati di informare immediatamente i genitori della vittima. Dopodiché, i parenti sono subito partiti da Bologna per arrivare in Australia.

Gli amici ed i conoscenti del ragazzo sono sotto shock a causa della terribile notizia, che è già diventata virale sul web. Il padre di Mattia, Rodolfo, un funzionario di Romagna Banca, lascia la sua opinione personale sulla passione del figlio al Corriere di Bologna. ‘’Un ragazzo molto in gamba, uno sportivo, un atleta, un escursionista molto esperto. Quella per lui doveva essere una passeggiata facile.’’ Si riferisce poi anche agli ultimi messaggi scambiati con Mattia Mercoledì, il giorno in cui il giovane non ha più dato sue notizie. ‘’Qui in Italia erano le quattro del mattino, le 14 in Australia’’.

Il sindaco di Cesenatico esprime il suo dispiacere

“È una tragedia che tocca tutta la nostra comunità”. A commentare il terribile episodio è il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli di 34 anni. “Un ragazzo che perde la vita in quelle circostanze nel posto che ama lascia senza parole. L’amministrazione comunale si stringe nel dolore alla madre, al padre e a tutti i familiari di Mattia per questa grande tragedia che ha colto tutti nel profondo.” Conclude poi, e successivamente si reca presso l’abitazione dei genitori per dar loro le proprie condoglianze.

I messaggi dei conoscenti

Mattia era decisamente un ragazzo benvoluto in Australia, a Sidney, così come in Italia. Lo testimoniano i tanti messaggi apparsi sulla piattaforma social Facebook, prima del ritrovamento del corpo.

Ad esempio c’è il commento di un suo collega al pub; Beck: ‘’Preghiamo per lui’’. Poi c’è Andy che commenta: ‘’È un mio caro amico. Siamo preoccupati.’’ Gli amici ed i conoscenti di Mattia Fiaschini di Cesenatico, pubblicano sui social dei messaggi di dolore dopo aver ricevuto la notizia della morte. ‘’C’ è solo dolore, siamo sotto choc.’’ Un utente su Facebook, Baires Frank, commenta con ‘’Condoglianze alla famiglia, un altro angelo nel cielo sempre più affollato.’’

Anche il politico italiano appartenente al partito del Movimento 5 Stelle, Carlo Ugo De Girolamo, esprime tutto il suo dispiacere con un post su Facebook. ‘’Di fronte a tragedie come questa le parole sono semplicemente un orpello straziante.

Voglio rivolgere perciò un abbraccio sincero e commosso al nostro Rudy Rodolfo Fiaschini e alla sua famiglia. Un’intera comunità è stata col fiato sospeso fino alla fine e ora si stringe nel dolore attorno a voi.’’

Il padre di Mattia, Rodolfo Fiaschini, pubblica su Facebook delle fotografie insieme al ragazzo ed aggiunge:

‘’Mattia

siamo quasi arrivati, dacci la mano e supereremo ogni prova, sconfiggeremo tutte le paure.

Poi torniamo a casa.’’