Incendio a Valencia: 2 grattacieli distrutti. 5 persone morte e 14 disperse

Un terribile incendio ha colpito due grattacieli a Valencia, lasciando dietro di sé una scia di devastazione. Le autorità hanno confermato almeno cinque vittime e altre 14 persone risultano attualmente disperse, secondo quanto riportato dai servizi di emergenza.

5 le vittime accertate

Tra le vittime, quattro sono membri di una stessa famiglia, tra cui una giovane coppia e i loro due figlioletti. Altri 14 individui sono rimasti feriti nell’incidente, sei dei quali rimangono ricoverati in ospedale, tra cui cinque vigili del fuoco, che hanno riportato ustioni e fratture durante le operazioni di salvataggio.

Le squadre di soccorso stanno lavorando instancabilmente per cercare le persone disperse e garantire la sicurezza delle zone colpite dalle fiamme. Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha visitato il luogo dell’incidente per esprimere solidarietà alle famiglie colpite e ringraziare le squadre di emergenza per il loro impegno.

Le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine, ma sembra che il materiale isolante utilizzato sugli edifici abbia contribuito alla rapida propagazione delle fiamme. Esperti hanno evidenziato che il rivestimento in poliuretano sulla facciata degli edifici potrebbe aver alimentato l’incendio in modo significativo.

Molte persone hanno offerto sostegno alle famiglie colpite. Fornendo alloggio e assistenza a coloro che hanno perso tutto nell’incidente. La situazione rimane fluida mentre le autorità continuano a coordinare gli sforzi di soccorso e ad indagare sulle cause dell’incendio.