Incendio in una distilleria: pompieri al lavoro tutta la notte

Maxi incendio presso l’azienda vitivinicola Caviro Extra di Faenza. Lo stabilimento della grande cooperativa, sito in via Convertite 8 è stato avvolto da fumo e fiamme alte diversi metri e visibili da chilometri di distanza. Diverse le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco. In loco sono presto arrivati i soccorsi che hanno operato fino a questa mattina per domare ed infine spegnere completamente il rogo.

Le squadre dei pompieri, sono intervenute anche da altre province, per un totale di 50 unità, con 2 mezzi aeroportuali e 15 mezzi tra Aps, autobotti, nuclei Nbcr, autoscale, droni e un elicottero provenienti da Bologna, Imola, Forlì, Rimini e aeroporti di Rimini e Bologna. Intervenuti anche i tecnici regionali dell’Agenzia Regionale, l’Arpae, l’Ausl Romagna e il 118.

Sono andati in fiamme 15 silos da 200 metri cubi di alcol

Lo stabilimento Caviro, è stato presto evacuato, così come è avvenuto per la scuderia Alpha Tauri che si trova a pochi metri dall’azienda. In seguito all’incendio, alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito anche dei botti probabilmente causati dalle esplosioni dei silos. Infatti, sono andati in fiamme 15 silos da 200 metri cubi di alcol. Dalle stazioni di rilevamento installate da Arpae non sono state rilevate tracce di inquinanti nell’aria. Fortunatamente non sono stati registrati né morti, né feriti.