Incidente a Pozzuoli, in via Montenuovo Licola Patria. Quattro i feriti

Incidente a Pozzuoli, in via Montenuovo.

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi 4 Febbraio a Pozzuoli, una città campana.

Da quanto riportato 3 sono i veicoli coinvolti nel sinistro stradale. Le automobili si sono scontrate precisamente a via Montenuovo Licola Patria, zona via Trepiccioni a Licola, in una piccola frazione della città flegrea.

Soltanto il giorno prima, si era manifestato un altro pericoloso incidente a Pozzuoli. Un auto si è rovinosamente ribaltata dopo essere andata a sbattere contro un palo della luce.

Il bilancio dei feriti

Sul posto segnalato sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine. Hanno effettuato nella giornata tutti i rilievi del caso, per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Quest’ultima, risulta però ancora poco chiara.

Inoltre, sono subito arrivati i medici sanitari del 118, che hanno soccorso i feriti coinvolti. In totale, sarebbero quattro le persone lese, tra cui una donna anziana trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Le sue condizioni risultano molto gravi per i medici.