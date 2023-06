Incidente a Zola Predosa, muore una giovane di 19 anni

Incidente nella notte sulla Bazzanese. A Ponte Ronca di Zola Predosa, in provincia di Bologna, uno scontro frontale tra un’auto ed un furgone ha messo fine alla vita di una giovane di 19 anni. Verso l’una e trenta, si è verificato un terribile sinistro fra una Dacia Duster, sulla quale viaggiava la giovane, e un Fiat Ducato.

A bordo del furgone c’erano due donne di 45 e 62 anni, rimaste ferite e trasportate all’ospedale Maggiore in condizioni di media gravità. In loco sono presto intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Arrivati prontamente anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. I rilievi e le indagini sono affidati ai Carabinieri di Borgo Panigale.

L’incidente ha causato gravi disagi alla viabilità

Attualmente le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Pesanti i disagi alla viabilità lungo la Bazzanese, anche nella prima mattinata di oggi 7 giugno. Il sinistro e le chiusure necessarie a ripristinare la viabilità, a soccorre i feriti in totale sicurezza ed allo spostamento dei mezzi coinvolti, hanno mandato il traffico in tilt. Lunghe code specialmente durante l’orario di punta in cui diversi automobilisti si stavano recando a lavoro.