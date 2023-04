Incidente Cilentana: uomo muore dopo 8 giorni di agonia

Si è spento questa notte Alfonso Palumbo, il falegname di 42 anni di Futani, finito in ospedale in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto lungo la SS18 Cilentana. L’uomo, da 8 giorni, era ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni, presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Qualche ora fa, il suo cuore ha smesso di battere in seguito ad un arresto cardiaco dovuto proprio alle gravi condizioni di salute.

La Cilentana, è l’arteria principale di collegamento tra l’area nord e sud del Cilento. Qui, sabato 18 marzo, intorno alle 22.30, all’altezza dello svincolo di Ceraso, due vetture, una Fiat Punto e una Mercedes Classe A, sono rimaste coinvolte in un tragico incidente; la prima era proprio quella di Alfonso Palumbo, che ha avuto la peggio.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine giunte quella notte sul posto, l’auto del quarantaduenne era ferma al centro della strada e lui era sceso dall’abitacolo. Nello stesso momento, una Mercedes classe A è arrivata dalla stessa corsia, non è riuscita ad evitare la Punto e lo ha preso in pieno. L’impatto è stato violentissimo e le condizioni dell’uomo sono apparse molto gravi fin da subito. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma senza riuscirci.