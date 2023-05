Incidente in monopattino: muore un 25enne a Roma

Ancora un morto sulle strade della Capitale. Un giovane di 25 anni ha perso la vita mentre percorreva via di Casal del Marmo in monopattino. L’incidente è avvenuto domenica 21 maggio, intorno alle ore 23, all’altezza del civico 222. Non si hanno ancora informazioni specifiche in merito alla dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita il giovane bengalese. Una segnalazione ha dato l’allarme a 118 e polizia locale.

All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era riverso a terra per cause ancora ignote ed in corso d’accertamento. Il personale sanitario in ambulanza, ha cercato di rianimarlo praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, ma si è presto accorto che per lui non c’era più niente da fare, in quanto era già morto. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera nessuno tra gli automobilisti di passaggio, pur vedendolo riverso sull’asfalto, si sarebbe fermato a soccorrerlo.

Si indaga per omissione di soccorso

Una volta arrivate sul luogo dell’incidente, le forze dell’ordine non hanno trovato nessuno. È possibile, quindi, che chi abbia dato l’allarme se ne sia poi andato, lasciando lì il giovane. A tal proposito i Carabinieri stanno indagando per omissione di soccorso e gli investigatori hanno disposto la visione delle telecamere di zona. Non si esclude al momento che il ragazzo sia rimasto vittima di un incidente stradale.