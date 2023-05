Incidente in via Trionfale: secondo pedone morto in 24 ore nella Capitale

E’ il secondo pedone che perde la vita in meno di 24 ore nella Capitale. Intorno all’1 di questa notte, l’uomo è stato investito e ucciso a Roma all’altezza del civico 8369 di via Trionfale. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima di origini peruviane, avrebbe attraversato lontano dalle strisce pedonali. Ad investirlo è stata una Daewoo Matiz.

La persona alla guida si è poi fermata e ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto è presto arrivata la polizia locale di Roma Capitale con il gruppo Cassia e i medici del 118. Tuttavia per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo in seguito all’impatto. All’alba del primo maggio un altro uomo era stato investito e ucciso all’altezza di via Casilina.

Pedone investito e ucciso sulla Casilina

La vittima di 47 anni e residente a Tor Bella Monaca, stava attraversando in zona Torre Maura, nei pressi dell’intersezione tra via dei Colombi e via Walter Tobagi. Sul posto gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale e i sanitari del 118. Anche in questo caso il pedone è morto sul colpo e per lui non c’è stato nulla da fare. Tuttavia l’auto che l’ha investito è stata sequestrata e il conducente sottoposto ai test di alcol e droga.