Incidente nella notte a isola C.R: feriti una donna e un bambino

Nella notte tra il 23 e il 24 aprile, un’auto si è ribaltata tra il centro abitato di Isola Capo Rizzuto e Le Cannella. Nello specifico si tratta di una Mercedes Classe B, finita fuori strada, in una zona di terra coltivata sita a circa cinque metri sotto il livello della strada SP 47 e a circa venti metri di distanza da questa. Alla guida c’era una donna di trentanove anni ed un bambino di quattro, entrambi residenti della zona e rimasti coinvolti nell’incidente.

Presto sono accorsi sul posto i vigili del fuoco del comando di Crotone e i sanitari del 118 che hanno condotto i due feriti in ambulanza presso l’ospedale di Crotone. L’intervento dei pompieri è stato di fondamentale importanza per mettere in sicurezza la macchina capovolta.

Al momento l’incidente è al vaglio degli inquirenti

Infatti, dal vano motore fuoriuscivano liquidi non bene identificati. I vigili del fuoco hanno utilizzato la scala italiana per raggiungere la zona non facile da percorrere a causa della fitta vegetazione. Le condizioni dei feriti risultano essere stabili al momento. Tuttavia l’incidente è al vaglio degli inquirenti. I carabinieri di Cutro sono prima intervenuti in loco per i rilievi del caso, e adesso stanno accertando le cause del sinistro.