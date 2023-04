Incidente sulle Alpi Apuane, ritrovato il corpo di una donna di 58 anni

Una donna di 58 anni e un ragazzo di 30 erano scomparsi nella serata di domenica 2 aprile, durante un’escursione sulle Alpi Apuane. Dopo ore di ricerche, il soccorso alpino e speleologico della Toscana ha ritrovato il corpo della 58enne privo di vita in corrispondenza di un masso, all’incirca a metà del canale dei Lucchesi, sul versante Nord Est del monte Cavallo, nel Comune di Minucciano.

L’uomo, invece, è stato rinvenuto vivo ma in avanzato stato di ipotermia, con un trauma alla schiena e con diverse escoriazioni al volto. E’ stato immediatamente condotto a valle, dove ad attenderlo c’era già un’ambulanza. Immediato il trasporto all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana; da lì i sanitari hanno deciso per un trasporto d’urgenza in elicottero all’ospedale di Pisa. Al momento, il 30enne si trova in prognosi riservata.

Gli escursionisti sono precipitati per circa 200 metri

- Advertisement -

Secondo le prime ricostruzioni, i due avevano percorso la cresta Nord del Monte Cavallo, che parte dalla Foce di Cardeto, quando sono precipitati per circa 200 metri. Si tratta di un sentiero di difficoltà media ma che deve essere percorso con un’equipaggiamento adeguato. La vittima, come anche il ragazzo, indossavano indumenti leggeri e si erano avventurati in compagnia di due cani. Uno dei due cuccioli è morto cadendo a valle mentre l’altro è rimasto bloccato su una cengia erbosa.