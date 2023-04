Inter: proprietario del Leeds interessato al club

Tra gli investitori che potrebbero avanzare un’offerta per l’Inter c’è anche la Aser Ventures di Andrea Radrizzani, il quale possiede una quota di maggioranza del Leeds.

Inter: chi sono gli investitori interessati all’acquisto?

L’agenzia Bloomberg riferisce che il proprietario del Leeds United, Andrea Radrizzani, starebbe valutando un’offerta per l’Inter. Il club italiano è al momento valutato 1 miliardo di euro. Tra le potenziali offerenti ci sarebbe anche Investcorp, con sede nel Bahrein, che l’anno scorso fece un’offerta per il Milan. Ci sono diversi ostacoli che impediscono a un’offerta di concretizzarsi al momento. L’offerta per Inter, riferisce Bloomberg, è subordinata alla vendita della quota di maggioranza del Leeds United agli investitori che gestiscono i San Francisco 49ers. La società di Radrizzani detiene il 56% del club inglese, mentre la 49ers Enterprises detieni il 44%.

Le condizioni per l’offerta

Un accordo potrebbe concretizzarsi solo se il Leeds restasse in Premier League. La squadra è attualmente al 16° posto in classifica, con 2 punti di vantaggio sull’ultima squadra in zona retrocessione: il Nottingham Forest. Difficile pensare che i Whites possano farcela. Intanto Investcorp, fortemente interessato all’eventuale acquisto dell’Inter, starebbe preparandosi a fare un’offerta concreta. Le parti in causa non hanno ancora rilasciato commenti in merito alla vicenda.