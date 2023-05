Isola dei famosi 2023, Helena in lacrime: l’addio a Nikita è drammatico

I naufraghi de L’Isola dei famosi 2023 lo scorso Lunedì’ hanno cambiato residenza. Dopo settimane di tende e teli, sono riusciti a conquistare un letto di cui ha goduto Corinne Clery, che la scorsa settimana ha avuto un malore in diretta. L’attrice sembra determinata ad andare avanti, sta bene e vuole godersi l’esperienza finchè è possibile.

Intanto durante l’ultima puntata Paolo Noise ha lasciato l’Isola a causa d’alcuni problemi di salute non rivelati. Inoltre sono arrivati a consolare alcuni naufraghi Nilkita Pelizon e Aldo Montano. Quest’ultimo è amico d’Andrea Lo Cicero, mentre la vincitrice dell’ultima edizione del GFVIP7 è molto legata a Helena Prestes. Le due modelle hanno partecipato insieme a Pechino Express. Helena nell’ultime settimane ha avuto una serie di contrasti con alcuni naufraghi e questo ha inciso sul suo umore.

L’arrivo di Nikita le ha dato un’energia inattesa. Del resto la Pelizon grazie all’energie positive e alle sue filosofie particolari è riuscita a superare gli ostacoli vissuti nel loft di Cinecittà. Ha, con i suoi modi di fare, avuto l’attenzione del pubblico che l’ha votata portandole a conquistare il primo posto. In questi giorni di permanenza Nikita ha incoraggiato la sua amica, l’ha invitata a credere in se stessa e a perseguire con serenità i suoi obiettivi. Helena è apparsa decisamente appagata e molto più tranquilla.

Isola dei famosi 2023, l’addio di Nikita sconvolge Helena

In queste ore Nikita Pelizon ha dovuto lasciare l’Honduras, il suo permesso è scaduto ma è contenta d’aver avuto la possibilità d’incontrare la sua amica. La Prestes ha vissuto il distacco in modo drammatico. In lacrime ha salutato l’ex gieffina che le ha ricordato di non mollare e di guardare avanti pensando soprattutto a se stessa.

“Non mollare, questo l’hai fatto per te. Spacca”. La modella brasiliana ha abbracciato l’amica e non ha esitato a commuoversi. Le due si rivedranno in Italia, la loro amicizia è solida e affidabile, anche grazie al fatto che sono due persone molto simili con obiettivi condivisi e comuni.