Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes sta male: ecco cos’è successo

Primi giorni decisamente concitati a L’Isola dei Famosi 2023. Il neo gruppo di naufraghi diviso in tre tribù sta affrontando i disagi del reality in modo decisamente inaspettato. E se Cristina Scuccia ha paura del buio e degli insetti ed è ancorata a Corinne Clery che la consola e la rassicura ogni notte, Helena Prestes ha avuto un malore. La giovane non è stata bene nella notte ed è stata soccorsa.

Ma cos’è successo?

La modella brasiliana ha accusato dei forti dolori allo stomaco che le hanno provocato anche altri sintomi che hanno fatto preoccupare le colleghe. Il malessere sarebbe stato provocato dai lumaconi di mare pescati da Nathaly Caldonazzo, Helena non avrebbe tollerato l’alimento. Ad accorgersi di tutto sempre l’attrice di origine francese che ha anche avvertito le altre naufraghe. Helena avrebbe avuto la febbre alta, mal di gola e avrebbe vomitato.

Al risveglio mattutino non avrebbe ricordato nulla della sua agitata nottata e Corinne le ha raccontato cos’è successo: “Sì, deliravi! Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?“. Simone, parte della tribù degli Accoppiados ha dedotto che Helena si è intossicata: “Mi sa che Helena ha preso un’intossicazione alimentare, ha mangiato cose crude che non avrebbe dovuto mangiare”.

Helena Prestes, come sta dopo il malore

Helena Prestes è finita al primo televoto e questo episodio ha messo in evidenza la sua presenza sull’Isola. Potrebbe essere a suo vantaggio per farla conoscere meglio, il pubblico potrebbe anche dedurre che il suo fisico non è adatto al reality della sopravvivenza. La modella sta meglio e ha affrontato la giornata con maggiore serenità, è comunque monitorata dalla produzione del reality.

Pamela Camassa teme che il malessere di Helena non sia legato ai lumaconi crudi ma piuttosto ad un’insolazione: “Ieri sera era bordeaux, aveva il segno del costume, secondo me ha preso un’insolazione”. Per ora non sono state rivelate le cause del mal di pancia della modella, ma sicuramente è molto provata solo dopo pochi giorni dall’inizio del reality.