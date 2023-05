Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi furiosa: ecco cosa succede dietro le quinte

A meno di un mese dall’inizio de L’Isola dei Famosi 2023 non mancano le polemiche. Il reality, che mantiene i suoi ascolti costanti, ha vissuto dei momenti complicati che avrebbero fatto arrabbiare anche Ilary Blasi. Dopo le polemiche legate alla presunta lite tra la conduttrice e il suo opinionista Enrico Papi, il programma ha subito l’abbandono di Cecchi Paone e Simone Antolini e l’agente di Gian Maria Sainato ha sparato a zero contro Alvin.

Problematiche che non sono considerate fisiologiche e che gli autori del programma, ma anche la produzione stanno cercando di risolvere limitando i danni. La stessa Ilary sarebbe furiosa per come stanno andando le cose, non si aspettava il verificarsi d’alcune situazioni anche se è un reality e non tutto è prevedibile. Dagospia ha riferito che la conduttrice romana sarebbe molto arrabbiata e questo influirebbe anche nella sua vita privata.

Il sito di D’Agostino, che in passato per primo rivelò la fine del matrimonio della showgirl con Francesco Totti, è convinto che il disagio della Blasi avrebbe un peso anche nella relazione con Bastian che si sta dimostrando molto tollerante con la neo compagna: “Pare che Ilary Blasi sia particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’ Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile. Oltre i problemi personali si trova ora a dover combattere contro molti inconvenienti come le accuse di cui sopra e lo share veramente non da urlo. Ne risentirebbe anche la sua liason con il nuovo fidanzato Bastian”.

Isola dei famosi 2023, i diktat di Pier Silvio Berlusconi

L’Isola dei famosi 2023 non ha debuttato con il piede giusto. Poco prima dell’inizio del programma il format sarebbe stato filtrato niente meno che da Pier Silvio Berlusconi che avrebbe messo dei diktat sul programma.

Dopo l’esperienza decisamente trash del GFVIP7 i vertici Mediaset hanno ritenuto opportuno intervenire e porre un limite alla presenza in Honduras d’alcuni naufraghi. Per ora le rivelazioni di Dagospia non hanno ricevuto nessun commento da parte della conduttrice romana che è bravissima a ovviare alle polemiche.