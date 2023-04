Isola dei famosi, ecco il cast ufficiale: chi sono i 17 naufraghi

Il prossimo Lunedì 3 Aprile si terrà la finale del Grande Fratello Vip7, dopo circa 6 mesi di reclusione volontaria i vipponi torneranno alla loro vita quotidiana e potranno fare tesoro di quest’esperienza. Subito dopo la fine del GFVIP inizierà L’Isola dei Famosi 2023 che come da programma andrà avanti fino ad estate inoltrata.

Tutto è pronto per il debutto del reality dei naufraghi e Ilary Blasi torna in tv dopo un anno di pressioni mediatiche legate alla fine del suo matrimonio. Ma chi sono i naufraghi ufficiali pronti a volare in Honduras. Fino ad oggi ci sono stati rumors e pettegolezzi e nessuna ufficialità, ma ora i concorrenti scelti sono quelli definitivi. In studio con Ilary Blasi ci sarà Vladimir Luxuria e Enrico Papi come opinionisti, mentre l’inviato speciale sarà Alvin che ha detto si ancora una volta alla conduttrice, sua storica amica.

I vertici Mediaset hanno chiesto a Ilary Blasi e alla produzione dell‘Isola meno trash e maggiore compostezza. Dopo i recenti fatti avvenuti al Grande Fratello Pier Silvio Berlusconi chiede una svolta all’immagine data fino ad oggi a certi programmi, che necessitano d’essere ridimensionati. Ma chi sono i naufraghi scelti? Chi riuscirà a dare al format quel quid in più cha appassiona i telespettatori?

Isola dei Famosi, ecco il cast ufficiale completo dei naufraghi

Il cast definitivo de L’Isola dei Famosi comprende 17 naufraghi tra cui Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini. I conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise. E poi ancora Marco Predolin, il modello brasiliano Christopher Leoni, l’ex suora e cantante Cristina Scuccia e la modella Claudia Motta.

E ancora l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e l’influencer Gian Maria Sainato. E i Jalisse, Helena Prestes, Pamela Camassa e l’attrice Corinne Clery. Infine, ci saranno la conduttrice Nathaly Caldonazzo e l’attrice e figlia di Dario Argento, Fiore Argento. E’ possibile che nel corso del programma arrivino nuovi naufraghi e che alcuni lascino il gioco prima del previsto.