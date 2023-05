Isola dei Famosi, Marco Mazzoli critica il GFVIP: ecco cos’ha detto

Naufrago decisamente molto vivace dell’edizione in corso dell’Isola dei famosi Marco Mazzoli ha conquistato il pubblico con la sua irruenza positiva. Entrato in coppia con Paolo Noise oggi gareggia da solo, ma è sempre molto vicino allo storico amico. Lo speaker de Lo Zoo 105 desidera tornare a casa, ma per ora non può che godersi l’esperienza del reality.

Nei giorni scorsi Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l’Honduras e questo ha destabilizzato alcuni naufraghi che hanno avuto con i due un rapporto stretto e d’affetto. Antolini ha legato con alcune chicas diventando uno dei loro punti di riferimento, ora gli altri hombres tra cui Mazzoli dovranno impegnarsi per rassicurare il gruppo. In queste ore lo speaker ha attirato l’attenzione per aver criticato il Grande Fratello, in particolare ha commentato quello che è successo durante l’ultima edizione:

“C’è stato il bord**lo del Grande Fratello Vip appena finito perché era troppo trash, hai visto? Io e Paolo siamo venuti qui per far vedere il Marco e il Paolo e non Mazzoli e Noise. Ma senza trashate o finzioni. Io odio le cose finte. Per questo non vedo i reality”. Pipol tv ha riportato l’accaduto e questo ha alimentato una serie di polemiche social. C’è chi condivide le parole di Mazzoli e chi invece critica la sua posizione decisamente poco obiettiva.

Marco Mazzoli: “Il Gfvip? Ho visto solo le due edizioni Nip!”

Marco Mazzoli ha sparato a zero sul reality condotto d’Alfonso Signorini, e ha ribadito di non amare il format lo trova finto. Il dj ha poi aggiunto d’aver visto solo le prime due edizioni, quelle dove i concorrenti non erano famosi:

“Pensa che ho visto solo le prime due edizioni del Grande Fratello classico. La prima era bella, un vero esperimento. Loro non sapevano cosa sarebbe successo dopo. Già nella seconda avevano capito che sarebbero diventati famosi ma ci sta. Adesso sono arrivati alla novantesima edizione, ma che scatole chi se ne frega.”