Italgas offerte di lavoro: ecco dove e come candidarsi

Il Gruppo Italgas, presente con molte sedi su tutto il territorio nazionale, sta cercando diverse figure professionali, ci sono ben sessanta posizioni aperte e un sito di recruitment interno che fornisce molte informazioni, anche ai giovani neolaureati, neodiplomati e chi vuole fare prima esperienza di lavoro in una realtà importante.

Le figure ricercate

Italgas cerca figure tecnica nella principali città italiane. Ecco le competenze e le professioni richieste.

Addetto Impianti – Rivarolo Canavese (Torino), Castellammare (Napoli);

Tecnico Impianti – Cologno Monzese (Milano), Torino, Pordenone;

Analista di Valutazione M&A – Milano;

Controller Opex/Capex Operation – Milano;

Corporate Affairs Specialist – Milano;

Expert Segreteria Societaria – Milano;

Junior Analyst – Milano;

Operatore Canoni e Reporting – Torino;

Platform & Software Architect Manager – Milano;

Senior specialist billing & meetering – Milano;

Senior Tax Specialist – Milano;

Senior UX/Service Designer – Milano;

Specialista gestione contratti di concessione – Torino;

Specialista Pianificazione e Controllo di Gestione Territoriale – Bitonto (Bari);

Specialista Project Engineering Management – Torino;

Stage Brand Communication & Events – Milano;

Stage Tax Administration – Milano;

Tecnico progetto nord est – Venezia;

Tecnico progetto nord ovest – Torino.

Il sito di recruitment però è sempre in aggiornamento, nella sezione dedicata all’interno di italgas.it abbiamo trovato più di 68 pagine contenenti diverse offerte. Ad esempio, ad Asti sono ricercati addetti di laboratorio, tante le offerte junior per diverse mansioni tecniche, infine tante richieste per il reparto IT.

Stage e tirocini per universitari e neodiplomati

Italgas offre ai propri collaboratori e dipendenti, attività formative in aula e on the job, il lavoro quotidiano diventa occasione per apprendere. I corsi di formazione coinvolgono tutti i livelli, poi ci sono programmi di inserimento pensati per i laureati. Italgas incontra gli atenei, soprattutto delle facoltà di ingegneria, economia, scienze informatiche e giurisprudenza. Offre la possibilità di seguire tirocini curriculari di sei mesi.