Italia Loves Romagna, Laura Pausini criticata: discorso divisivo

Protagonista in prima linea per aiutare il popolo dell’Emilia Romagna colpito duramente dall’alluvione di un mese fa, Laura Pausini ha dimostrato tutta la sua solidarietà. La cantante è apparsa sul palco di Italia Loves Romagna per incoraggiare il popolo romagnolo. Ha esordito con Romagna Mia, coinvolgendo emotivamente i presenti e si è poi esibita.

Prima di duettare con la sua amica Giorgia ha fatto un discorso che non è piaciuto al popolo del web. Dichiarazioni che sono state criticate e che hanno diviso i telespettatori. Dopo aver elogiato la sua terra, gli emiliani che si sono impegnati a rialzarsi nel più breve tempo possibile, ha affermato quanto le sue origini sono state importanti per la sua formazione personale e artistica: “Io sono nata qui, non posso dare molto, ma voglio essere presente, con voi, perché io sono di voi, da sempre. Questo coraggio che mi avete dato per girare il mondo ce l’ho perché sono romagnola, perché bisogna farsi il c*lo, perché quando hai una possibilità devi andarla a prendere e questo a me lo ha insegnato la mia terra”.

Le parole di Laura Pausini hanno suscitato una serie di polemiche in rete. Per molti l’artista è stata decisamente teatrale, ha esagerato nei toni ma anche nei contenuti. L’entusiasmo della cantante di Solarolo non è piaciuto a tutti, alcuni sono convinti che Laura avrebbe dovuto mantenere un basso profilo visto anche l’evento e la presenza sul palco di molti altri artisti.

Laura Pausini, consensi e dissidi in rete

Italia Loves Romagna ha avuto un vasto seguito. Il programma ha raccolto moltissimi fondi e si può donare fino al 5 Luglio. Da Zucchero a Gianni Morandi ma anche Tananai, Elodie e Emma, Fiorella Mannoia, Ligabue e molti altri sono stati i protagonisti d’uno spettacolo speciale.

A suscitare qualche polemica un audio non proprio perfetto e le parole di Laura Pausini che hanno alimentato in rete un vero vespaio: la cantante è stata criticata per la sua eccessiva verve, ma anche ricevuto moltissimi consensi da parte dei fan che condividono il suo modo d’essere passionale.