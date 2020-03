Ivana Icardi e Hugo Sierra notte di passione a Supervivientes [VIDEO]

Ivana Icardi e Hugo Sierra hanno scaldato gli animi del pubblico di Supervivientes, la versione spagnola dell‘Isola dei Famosi. I due isolani il cui feeling è scattato da subito si sono lasciati andare ad una notte di passione incuranti d’essere i protagonisti di un reality, ma soprattutto incuranti del fatto che all’isola le telecamere non sono fisse ma gestite da operatori in movimento.

Ivana e Hugo si piacciono, e anche molto tanto che nella notte passata hanno chiesto agli altri concorrenti un pò di privacy e si sono appartati in un angolo dell’isola, una volta soli nascosti solo da una coperta hanno deciso di godersi il momento: i movimenti avvertiti e registrati dal cameraman non hanno lasciato dubbi alla possibilità che fra i due ci sia stato un rapporto sessuale.

Il video di Ivana Icardi con Hugo Sierra

Ricordiamo che anche Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan nell’edizione precedente di Supervivientes si erano lasciati andare alla passione, una notte che scandalizzò il pubblico e che diede ai due una certa popolarità di cui si parla ancora oggi.

Ivana Icardi e Hugo Sierra scoppia la passione: solo spettacolo?

Ivana Icardi già protagonista del Grande Fratello Vip è nota in Italia per non avere un rapporto con il fratello Mauro Icardi ma soprattutto con la più nota cognata Wanda Nara che a quanto pare è la causa dell’allontanamento dei due fratelli. Hugo Sierra ha invece interessato la cronaca rosa per essere stato il fidanzato tradito di Adara Molinero protagonista del Grande Fratello iberico reality dove ha incontrato Gianluca Onestini con cui ha intrapreso una relazione dimenticando il compagno che l’aspettava fuori.

Il dubbio che resta e che fa riflettere è se fra Ivana e Hugo ci sia una reale attrazione o i due, consapevoli dell’effetto che certe scene hanno sul pubblico, abbiano organizzato tutto solo per ottenere maggiore popolarità.