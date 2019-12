Nicole Mazzocato: “Ho solo raccontato la mia vita: non scriverò un libro”

Nicole Mazzocato ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato alcuni aspetti della sua vita in una recente intervista al programma Rivelo condotto da Lorella Boccia, dove indirettamente si è anche scontrata con le dichiarazioni dell’ex Fabio Colloricchio che durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi spagnola ha dato non solo uno spettacolo di se molto hot ma anche rivelato alcuni aspetti della sua storia con l’ex corteggiatrice, commenti che Nicole ha poco apprezzato e per i quali è passata alle vie legali.

Nicole commossa ha anche parlato dei suoi problemi legati alla depressione e anche con l’anoressia patologie che in alcuni momenti l’hanno anche portata pensare al suicidio. Le rivelazione di Nicole hanno stimolato la solidarietà dei followers su Instagram che hanno manifestato tutto il loro sostegno alla giovane, appena 30 anni, oggi sicuramente più stabile e sicura di se.

Nicole Mazzocato ha spiegato ai fans perchè non ha mai parlato dei tradimenti di Fabio, avrebbe anche potuto scrivere un libro come ha fatto Giulia de Lellis, ma ha risposto che lei i libri preferisce leggerli.

Nicole Mazzocato: “Preferisco il riserbo alle finte verità”

Nicole Mazzocato ammette d’essere una persona riservata, non ama mettere in piazza le sue cose ma quello che ha rivelato a Lorella Boccia durante l’intervista è stato spontaneo e naturale, ha solo detto la verità qualcuno può non aver apprezzato ma questo non le importa:”Preferisco il riserbo che le finte verità. Non mi sento né un Dio né un’insegnante di vita dato che non ho nemmeno 30 anni… Ho raccontato la mia vita: c’è chi ha apprezzato, chi ha voluto capire e chi ha preferito continuare a non capire.”