J-POP Manga presenta Ping Pong

Arriva in libreria e fumetteria l’edizione definitiva

del capolavoro di Matsumoto

Smile e Peco tornano a sfidarsi sul campo a colpi di rovesci, drive, chop e schiacciate! J-POP Manga presenta l’edizione definitiva di Ping Pong, il capolavoro di Taiyo Matsumoto! Una delle opere più celebri dell’autore de I Gatti del Louvre, Number 5, Tekkon Kinkreet e Sunny torna sugli scaffali in due volumi raccolti in uno splendido box da collezione con una nuova traduzione e una innovativa veste grafica.



Questo imperdibile cofanetto sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 4 ottobre!

Il ping pong è uno sport rapido, aspro, perfino violento.

Si può giocare per hobby o per passione e in molti modi diversi; l’unica regola immutabile è che gli sfidanti siano almeno due. Due, come l’impassibile Tsukimoto, detto “Smile”, e il carismatico Hoshino, detto “Peco”, giovani amici d’infanzia che si fronteggiano da sempre al tavolo da gioco. Per loro il ping pong è un punto di connessione ma anche un elemento divisivo: il primo afferra la racchetta per ammazzare il tempo, l’altro per dissetare l’ardente spirito di competizione che gli brucia dentro. Un confronto fra mondi vicini eppure incompatibilmente diversi, che sta per arrivare al suo culmine: entrambi stanno per partecipare al Trofeo delle Scuole Superiori, come finirà il loro inevitabile scontro?

Oggetto di una trasposizione anime diretta dal maestro

Masaaki Yuasa (The Tatami Galaxy) e di una live action girata da Fumihiko Sori (Fullmetal Alchemist) premiata ai Japanese Academy Awards, Ping Pong ha rivoluzionato il modo di concepire il manga sportivo ed è un must have per tutti i lettori di Taiyo Matsumoto.

PING PONG

di Taiyo Matsumoto

Box da collezione – 2 Volumi

Formato – 15×21 – Bross. Con Sovracc.

Pagine – 550 Cad., B/N + Colore

Prezzo – 36,00 €