J-POP Manga presenta Touching Your Night di Moyori Mori 

Dal 27 settembre sugli scaffali la romantica opera prima di Moyori Mori, nominata come miglior esordio al BL Award 2023

“Se scoprissi chi sono davvero…

Sono certo che ne rimarresti deluso.”

C’è un buio che ci avvolge all’esterno e un’oscurità che può corroderci dall’interno… Forse solo l’amore può redimere un cuore nato per le tenebre. Dove può portare il colpo di fulmine tra un sicario con un terribile trauma alla spalle e un ragazzo cieco? L’universo Boy’s Love si arricchisce di una nuova straordinaria firma con l’arrivo sugli scaffali del volume unico Touching Your Night scritto e disegnato da Moyori Mori ed edito in Italia da J-POP Manga.

Chinatsu è stato cresciuto da una famiglia di sicari, ma è incapace di uccidere a causa di un trauma: la morte del fratello, che si è spento proprio tra le sue braccia. Quel giorno, a salvarlo fu la presenza di Kasumi, un ragazzo che segnerà il suo destino. Anni dopo le loro strade si incrociano di nuovo quando Chinatsu salva Kasumi da un tentativo di rapina e scopre che quest’ultimo è cieco. Anche se sa che dovrebbe stargli lontano, Chinatsu si sente spinto ad accompagnarlo a casa…

Originale opera prima di

Moyori Mori, Touching Your Night è stato nominato come Miglior Esordio al BL Award 2023!

Questa tormentata e commovente storia d’amore tra due anime prigioniere della solitudine e dell’oscurità sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 27 settembre.

A questo link è invece disponibile la preview digitale del primo capitolo.

Touching Your Night



di Moyori Mori

Volume Unico

Formato – 12×16,9 – Bross. Con Sovracc.

Pagine – 208, B/N

Prezzo – 6,90 €