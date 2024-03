J-POP Manga presenta Polaris will never be gone  di Eke Shimamizu

“Com’è possibile che si siano dimenticati di Sora?È veramente assurdo che i suoi sogni e sentimenti svaniscano per sempre…”

Il successo di una idol può essere travolgente quanto effimero e all’epoca frenetica e iperconnessa dei social è facile passare da migliaia di follower all’oblio. Eppure una fan sfegatata può essere disposta a tutto pur di non lasciar sfumare la celebrità della sua artista preferita…

Per i lettori di Oshi no Ko – My Star è in arrivo un nuovo manga ambientato nel mondo di luci e ombre delle idol!



Sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online per J-POP Manga a partire dal 13 marzo la miniserie Polaris will never be gone di Eke Shimamizu.

La cantante Sora Tajima,

leader del gruppo di idol Polaris ha purtroppo perso la vita prematuramente al culmine della sua popolarità. A due anni dalla sua scomparsa i fan si sono già, pian piano, dimenticati del loro mito di un tempo. Chi non riesce a togliersela dalla mente è però Mizuumi Tachibana, una liceale per la quale Sora era letteralmente una dea scesa in terra. In un mondo nel quale i “like” sono tutto, Mizuumi è disposta a ogni cosa pur di riportare l’attenzione sulla sua idol del cuore, addirittura a fingere di essere lei! Che esiti avrà questo furto d’identità?

La miniserie completa creata da Eke Shimamizu si compone di tre volumi che saranno disponibili a partire dal 13 marzo all’interno di un esclusivo cofanetto da collezione.

Una travolgente novità sull’elaborazione del lutto e l’impatto della celebrità, da non perdere per chi vuole gettare uno sguardo all’interno del dorato quanto insidioso universo dello show business!

La preview del primo capitolo di Polaris will never be gone è disponibile a questo link.

Polaris will never be gone BOX (Vol. 1-3)



di Eke Shimamizu

3 Volumi in box da collezione

Formato – 120×169 – Bross. Con Sovracc.

Pagine – 178 Cad., B/N + Col.

Prezzo – 19,50 €