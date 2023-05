Jasmine Carrisi confessa: “Ecco quali sono i miei rapporti con Romina”

Jasmine Carrisi è la primogenita di Albano e Loredana Lecciso, giovane ragazza che ama la musica ma anche il mondo dello spettacolo. Ha partecipato insieme al padre nel ruolo di giudice in un’edizione di The Voice senior e ha condiviso sui social alcuni singoli. Oggi studia all’università, ma è molto attiva sui social dove ha un seguito rilevante sia su Instagram che su Tik Tok.

Intervistata dal Corriere della sera la it girl ha parlato della sua famiglia e di quanto a volte non sia facile portare un cognome importante come il suo: “Non porto un nome facile, non ho un genitore qualunque: vergognata mai, ma il peso l’ho sentito, quello sì. Sento la responsabilità perché penso che in ogni modo io mi esponga in quel momento sto esponendo anche la mia famiglia.” Jasmine ha poi parlato del gossip onnipresente nella sua quotidianità.

È cresciuta tra un rumors e l’altro e non sempre l’ha vissuta bene. Il gossip nella sua famiglia è stato onnipresente: “Non l’ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa.” Ha poi concluso che nonostante le continue pressioni alla fine ci si abitua a tutto: “E’ sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine. Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”.

Jasmine Carrisi: “Con lei non ho rapporti”

La figlia di Albano e Loredana Lecciso ha poi ammesso d’avere rapporti con i fratelli nati dall’unione del padre con Romina Power. Non sempre riescono a vedersi tutti insieme, anche perchè vivono tutti in posti diversi: “Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme. Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi”.

La giovane e intraprendente Carrisi ammette di non avere nessun rapporto con Romina Power: “Con lei non ho rapporti”. Jasmine desidera laurearsi e riuscire a lavorare in tv. Inoltre spera di conquistare presto anche il panorama musicale consolidando un suo seguito.