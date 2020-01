Jennifer Aniston e Brad Pitt: amore ritrovato? Per il momento 5 incontri

Jennifer Aniston e Brad Pitt tornano ad infiammare il gossip d’oltre oceano! Le vicende sentimentali dei due attori sono sempre state sotto i riflettori sia come coppia che come single. In molti amavano il loro matrimonio e la loro vita insieme e quando Brad Pitt tradì Jennifer con Angelina Jolie fu una vera e propria delusione per i fans.

Oggi i due attori dopo anni di distanza sono stati di nuovo visti insieme, una reunion felice e serena dove sono apparsi decisamente divertiti, galeotta è stata la serata dei SAG – i premi conferiti alle migliori interpretazioni dal sindacato degli attori di Hollywood – dove erano presenti entrambi per ritirare dei conferimenti e sono stati paparazzati nel backstage in atteggiamenti molto affettuosi.

Gli scatti hanno fatto immediatamente il giro del mondo alludendo ad un ritorno di fiamma fra i due attori. Inoltre le foto secondo autorevoli fonti avrebbero fatto arrabbiare anche l’ex moglie di Brad Pitt, Angelina Jolie che poco avrebbe gradito la tanta confidenza fra i due ex coniugi.

Jennifer Aniston e Brad Pitt, le dichiarazioni della fotografa dei SAG

Jennifer Aniston e Brad Pitt avrebbero ritrovato l’intesa, e anche se ancora non hanno confermato ma neanche negato un loro ritorno di fiamma sembra che fra i due ci sia stato più di un incontro, si parla di ben cinque.

Le indiscrezioni degli amici sugli incontri segreti

L’indiscrezione arriva da alcuni amici dei due attori, che avrebbero confermato i cinque incontri tra Brad Pitt e Jennifer Aniston. Uno dei momenti sarebbe avvenuto proprio a casa di Jennifer a Bel Air nel periodo di Natale. Un amico dell’attrice ha detto al Mirror: “Penso che Jennifer non ha mai smesso di amare Brad, anche se lui le ha spezzato il cuore quando l’ha lasciata per Angelina Jolie. É servito molto tempo, ma lei lo ha perdonato per tutto quello che le ha fatto e il perdono ha avuto un ruolo fondamentale per riuscire ad andare avanti”.

Intanto la fotografa dei SAG Emma McIntyre, autrice dello scatto incriminato intervistata da Elle ha raccontato come è avvenuto l’incontro: “Brad Pitt ha urlato alla sua ex Aniston, per essere sicuro di catturare la sua attenzione. Lei si è voltata, il suo abito bianco di Christian Dior senza una sola piega. I due si sono abbracciati, entrambi hanno sorriso. È successo tutto così velocemente ma io avevo la camera sulla faccia per tutto il tempo. Potete vedere le loro reazioni nelle foto, che li mostrano mentre stanno festeggiando, orgogliosi di se stessi e dell’altra persona. Sembravano davvero felici l’uno per l’altra.”