Johnny Depp e l’ex Amber Heard: pubblicato l’audio shock di una delle loro liti

E’ stato reso di dominio pubblico dal DailyMail.com un audio di una delle tante liti violente verificatesi tra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Depp, una registrazione decisamente scioccante su ciò che è avvenuto in alcune circostanze fra i due ex coniugi: accuse, violenze e attacchi fisici che concretizzano le ragioni del loro divorzio.

C’è da dire che è stata la stessa Amber ad accusare l’attore di violenza nei suoi confronti, mentre dall’audio sembra che la donna abbia attuato una serie di comportamenti decisamente violenti che hanno costretto l’attore ad andarsene per non trascendere: “Mi dispiace non averti colpito in faccia con un vero schiaffo, ti stavo colpendo ma non ti ho dato un pugno. Tesoro, non sei stato preso a pugni. Non so quale sia stato il movimento della mia mano, ma stai bene, non ti ho ferito, non ti ho dato un pugno, ti stavo colpendo.”

Questa una delle dichiarazioni della donna, che secondo fonti autorevoli avrebbe parlato così solo perchè sottoposta ad una terapia di coppia consensualmente registrata dalle parti interessate.

Johnny Depp: “Ti ho solo spinta. Sono spaventato a morte”

Nell’audio si possono ascoltare una serie di botta e risposta fra le due parti decisamente violente. Nella fase finale Johnny Depp risponde alle accuse di violenza con un semplice “ti ho spinta” , aggiungendo d’essere andato via perchè aveva paura di tutta la situazione:

“Ti ho spinta. Sono partito ieri sera. Onestamente, te lo giuro, perché non riuscivo a sopportare l’idea di un altro scontro fisico, di altri abusi fisici fra noi. Perché se avessimo continuato, sarebbe andata fottutamente male. E piccola, te l’ho già detto. Sono spaventato a morte, in questo momento siamo una fottuta scena del crimine”.