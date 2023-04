Julia Ituma, pallavolista azzurrina muore cadendo da una finestra

Julia Ituma, pallavolista italiana, si trovava in trasferta ad Istambul con la squadra piemontese Igor Novara. La diciottenne è morta nella notte precipitando dalla finestra della stanza dell’hotel in cui alloggiava con il team che ieri ha giocato la gara di ritorno della semifinale di Champions League contro l’Eczacibasi. Non si hanno ancora notizie esatte sulla dinamica dell’incidente. Si cerca di capire se sia caduta involontariamente o se abbia deciso di togliersi la vita.

Secondo i media turchi si tratterebbe di suicidio. “Si è appreso che Julia Ituma si è suicidata gettandosi dalla stanza al sesto piano dell’hotel”, si legge sul quotidiano Hurryet. Il corpo della giovane atleta è stato trovato intorno alle 5.30 davanti all’hotel. Secondo quanto raccontato dalla compagna di stanza di Julia, lei stessa non avrebbe sentito nulla in quanto stava dormendo.

L’intervento della Farnesina

E’ stata svegliata il mattino seguente dall’arrivo degli agenti di polizia in camera. Sulla vicenda è intervenuta la Farnesina con un comunicato: “Il Consolato generale si è immediatamente attivato con i familiari di Julia ai quali sta prestando la massima assistenza mentre un costante raccordo è assicurato con la squadra e il suo direttore sportivo, nonché con la Federazione italiana di pallavolo e le autorità locali”.