Juve: come cambia il futuro senza Champions

Il futuro in casa Juve è incerto dopo la penalizzazione di 10 punti in campionato e la Champions sempre più distante.

Juve: cosa cambierà l’anno prossimo?

Rivoluzione in casa Juve. E non potrebbe essere altrimenti, visti gli accadimenti degli ultimi 5 giorni. Tra giovedì e lunedì tutto è cambiato in casa bianconera. Prima l’eliminazione nella semifinale di ritorno di Europa League, competizione la cui vittoria avrebbe potuto garantire l’accesso diretto alla prossima Champions League. Poi la sentenza che complica la qualificazione nella massima competizione europea per la prossima stagione e, in ultimo, la disfatta di Empoli. Mai così in difficoltà la squadra di Allegri. Ora la società dovrà pensare al ridimensionamento del futuro che, ad oggi, appare molto probabile.

I piani della società per il futuro

Con l’addio alla Champions ci sarebbero meno introiti da utilizzare sul mercato. Perciò la parola d’ordine in diventerebbe ridimensionamento, con un occhio al monte ingaggi. I bianconeri potrebbero perdere giocatori come Rabiot e Di Maria. Sarà inoltre necessario sacrificare Chiesa o Vlahovic per far quadrare i conti. In bilico anche Szczesny, Rugani e Kean. Allegri potrebbe chiedere di riscattare Milik, giocatore che rientrerebbe nei piani per la prossima stagione. C’è poi la situazione Pogba: il calciatore ha un ingaggio decisamente elevato e un contratto che lo lega alla squadra. Se volesse andar via, di certo la società non si opporrebbe.