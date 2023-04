Juve: restituiti i 15 punti, la classifica aggiornata

La tanto attesa sentenza sul caso plusvalenze che coinvolge la Juve dispone che ai bianconeri vengano restituiti i 15 punti di penalizzazione.

Juve: cosa dispone la sentenza?

La sentenza del Collegio di Garanzia del Coni farà contenti tifosi e giocatori della Juve. Il Collegio accoglie il ricorso della Juventus con rinvio e sospende la penalizzazione di 15 punti. Il procedimento torna nelle mani della Corte d’Appello, che dovrà rivedere la sanzione in termini di punti e motivazioni. La Juve torna terza in campionato, con il punteggio di 59 punti. I bianconeri sono in zona Champions e ora non resta che attendere le decisioni della Corte federale d’appello. La nuova sentenza dovrebbe arrivare tra un mese. Gli scenari che si prospettano sono due: una penalizzazione inferiore a quella dei 15 punti o una multa pecuniaria.

Classifica aggiornata

1 CL NAPOLI 75 30 2 CL LAZIO 61 30 3 CL JUVENTUS 59 30 4 CL ROMA 56 30 5 EL MILAN 53 30 6 ECL INTER 51 30 7 ATALANTA 49 30 8 BOLOGNA 44 30 9 FIORENTINA 42 30 10 SASSUOLO 40 30 11 UDINESE 39 30 12 TORINO 39 30 13 MONZA 38 30 14 EMPOLI 32 30 15 SALERNITANA 30 30 16 LECCE 28 30 17 SPEZIA 26 30 18 B HELLAS VERONA 23 30 19 B CREMONESE 19 30 20 B SAMPDORIA 16 30

30 giorni per una nuova decisione

Il Collegio di Garanzia per lo Sport ha dunque 30 giorni per pubblicare le motivazioni. A quel punto la Corte d’Appello potrà fissare la nuova udienza, che potrebbe essere di nuovo impugnata per “violazioni di diritto“. Questo porterebbe la fine della vicenda a slittare verso la fine del campionato. Ciò vuol dire che potremmo conoscere gli esiti solo a giochi già chiusi, il che rappresenterebbe un problema. La sanzione, arrivasse a fine campionato, non inciderebbe sul club in questa stagione. Potrebbe però incidere nella prossima.