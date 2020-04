La Casa di Carta, in arrivo la quarta stagione

E’ disponibile sulla piattaforma Netflix la quarta parte della serie evento La Casa di Carta. La serie diventata popolare nel 2019.

La Casa di Carta perchè ha successo?

La serie ha riscosso notevole successo perché in ogni puntata vi è un mix di colpi di scena, momenti di soap-opera con passaggi drammatici e scene divertenti. Una storia semplice nelle premesse ma vivace nelle evoluzioni. La storia racconta di un gruppo di criminali che tentano una rapina molto complicata.

Nella prima puntata si intravede già il momento della rapina. I criminali indossano una maschera di Salvador Dalì. La storia è quindi tutta incentrata sulla rapina. La serie, che tra gli altri piace molto a Stephen King, impiega alcune decine di ore per raccontare la sua storia perchè ci sono sempre problemi da risolvere e relazioni volubili dovuti a gerarchie e alleanze.

La Casa di Carta: è in arrivo la quarta serie

La quarta serie come si intuisce terrà incollati allo schermo molti spettatori. Sono infatti diversi giorni che La casa di carta è tra le serie più viste in Italia, grazie a chi stava vedendo o rivedendo i precedenti episodi in attesa di quelli nuovi. I pochi dati comunicati da Netflix parlano, per le prime tre stagioni, di diverse decine di milioni di spettatori complessivi. Nel 2017 invece, quando il primo episodio della prima stagione andò in onda in Spagna in televisione, fu vista solo da 4 milioni di persone.

La serie da chi fu ideata?

La Casa di Carta è stata ideata da Álex Pina 52enne ex giornalista diventato sceneggiatore. Pina si era fatto notare in Spagna per la scrittura di altre serie (per esempio Vis a vis, nel frattempo anch’essa arrivata su Netflix) e nel 2016 aveva fondato Vancouver Media, la sua casa di produzione. Per il suo primo progetto con Vancouver Media era indeciso se scrivere una commedia o narrare la storia di una rapina. Alla fine scelse la seconda sceneggiatura, una scelta azzeccata visto il successo.