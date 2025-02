La città dei gatti 2025. Mostra e incontri dedicati alla cultura felina

Inizia domenica 16 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale del Gatto (17 febbraio), l’ottava edizione de La Città dei Gatti, il festival dedicato alla cultura felina.

Ideata da Excalibur, You Pet e Radio Bau, quest’anno il festival avrà come tema gli irresistibili mici Disney: lo stralunato Stregatto (Alice), il perfido Lucifero (Cenerentola), Gambadilegno, Oliver, gli Aristogatti e tanti altri saranno protagonisti della mostra Everybody Wants to be a (Disney) Cat, allestita presso WOW Spazio Fumetto dal 16 febbraio al 23 marzo a ingresso gratuito. In occasione della mostra sono organizzate visite guidate, incontri e laboratori per i più piccoli, mentre il pubblico potrà votare la parrucca più bella tra quelle esposte e ispirate ai mici disneyani.

Come di consueto, La Città dei Gatti propone

un fitto calendario di appuntamenti micieschi a Milano, Vigevano e Roma tra mostra, incontri, laboratori per i bambini, iniziative varie e il consueto Concerto in Miao, che quest’anno, neanche a dirlo, sarà interamente dedicato al rapporto tra il jazz e i gatti (2 marzo presso Auditorium San Dionigi di Vigevano):

“Tutti quanti voglion fare jazz” cantavano i mici protagonisti de “Gli Aristogatti” e non a caso il brano sarà il cuore del concerto insieme a tante altre sorprese.

Il manifesto di questa edizione è stato realizzato da

Enrico Faccini, disegnatore Disney che ha realizzato anche una cartolina speciale dedicata a Malachia, il gatto di Paperino. Manifesto e cartolina si potranno acquistare al museo devolvendo l’incasso in beneficenza a MondoGatto.