La classifica dei 10 costumi più costosi al mondo, non crederai a questa cifra

Con l’arrivo della bella stagione non si può non dare uno sguardo alle tendenze moda mare dei brand innovativi e di quelli low cost. Molti i costumi da bagno in commercio che hanno prezzi diversi, ma ce ne sono alcuni che hanno costi da capogiro: sapete quali? Di seguito la classifica dei 10 costumi più costosi al mondo: impossibile credere ai loro prezzi. Modelli ricchi di pietre preziose, tessuti pregiati, ma anche realizzati in oro.

10 bikini più cari al mondo

Il Bikini Susan Rosen Diamond

Due pezzi minimal, creato da Susan Rosen e realizzato con 150 carati di diamanti e 30 di smeraldo incastonati sul platino. Costo approssimativo? Circa 30 milioni di dollari. Un modello unico e iconico indossato per la prima volta dalla nota modella a Molly Sims.

Bikini Red Hot Fantasy

Bikini color rosso che si è conquistato un posto nei Guinnes dei primati. Realizzato con più di 1.300 pietre preziose e indossato da Gisele Bundechen. Il valore si aggira intorno ai 15 milioni di dollari.

Bikini Eavenly Stars

In passato Heidi Klum ha indossato un bikini decisamente prezioso: i 1.200 zaffiri rosa dello Sri Lanka e uno smeraldo da 90 carati per un costo di 12,5 milioni di dollari.

Bikini Sexy Splendor Fantasy

2.900 diamanti abilmente incastonati in oro bianco da 18 carati e 22 rubini per un capo da vera principessa. Anche questo è stato indossato da Gisele Budenchen durante una sfilata di Victoria’s Secret. Costa 12,5 milioni di dollari.

Bikini Very Sexy Fantasy

E’ un pezzo unico che ha sfilato in più occasioni dal valore di circa 10 mila dollari. Realizzato con 4.200 gemme preziosissime montate su oro da 18 carati. Indossato alla perfezione da Candice Swanepoel.

Bikini Hearts On Fire Diamond

Karolina Kurkova ha vestito questo costumo nel 2006 sempre per Victoria’s Secret. Il capo costa circa 6,5 milioni di dollari ed è realizzato con 2000 diamanti di piccolo taglio con a capo una spilla in cui è incastonato un diamante di 10 carati.

Bikini Holiday Fantasy Set

Diamanti, rubini e altre pietre preziose compongono questo costume che vale circa 4,5 milioni di dollari. Un pezzo davvero speciale indossato eccellentemente da Selita Ebanks per Victoria’s Secret nel 2007.

Bikini Horra Diamond e Anamika Khanna

Nato dalla collaborazione di un esperto di pietre e uno stilista molto ricercato questo costume è stato realizzato con con 500 carati di diamanti e ha un costo di 1,3 milioni di dollari.

Bikini Gold Della Shenyang City’s Lingerie

Tra i costumi più preziosi al mondo questo occupa l’ultimo posto, considerato decisamente economico. Un bikini realizzato coni 950 grammi d’oro, e cosa solo 26.000 dollari.